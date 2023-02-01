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Лютий принесе цим знакам Зодіаку несподівані гроші: кому пощастить дуже скоро

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Середа 01 лютого 2023 06:30
Лютий принесе цим знакам Зодіаку несподівані гроші: кому пощастить дуже скоро Гороскоп на тиждень (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень з 30 січня по 5 лютого розповість про три знаки Зодіаку, яким цей період принесе велике везіння у грошовому питанні.

Про це читайте нижче в матеріалі Styler нижче.

Телець

На щастя фінансів у вас буде предостатньо. Проте астрологи радять довіряти собі, адже прагнення слідкувати чужим порадам може призвести до непорозумінь на роботі.

Вихідними буде нагода відпочити, на що у вас точно вистачить грошей.

Рак

Астрологи прогнозують вам грошовий тиждень. Причому вдасться не тільки заробити, а й грамотно розпорядитися заробленим.

Ще ви можете отримати пропозицію перейти на нову роботу. А от вихідні краще присвятіть сім’ї.

Скорпіон

За словами експертів, цього тижня фінанси можуть досягти дуже постійного рівня, і сімейні стосунки – теж.

Проте якщо ви будете метушитися і поспіхом приймати рішення, то матимете в майбутньому купу проблем.

Раніше ми писали, що чекає у 2023 році всі знаки квіткового гороскопу.

Крім того читайте про головних невдах лютого 2023.

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