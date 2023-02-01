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Стало известно, накроют ли Украину сильные снегопады в феврале

Прогноз погоды в феврале (фото: Виялий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Последний месяц зимы удивит украинцев погодными качелями. Однако в начале февраля зима снова вступит в свои права вьюгами и снегопадами.

Какой будет погода в феврале 2023 - подробнее читайте в материале Styler.

Что говорит народный синоптик

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует поступление сильного циклона с юга, который принесет в Украину снегопады и метели, а на юге страны - снег с переходом в дождь.

Стоит отметить, что ранее синоптик прогнозировал это похолодание. Однако сообщил, что долго оно не продержится.

Украину могут накрыть снегопады (фото: facebook.com/Stas1234567)

Прогнозы метеорологов

Синоптик Наталья Диденко пишет, что после 4 февраля в Украине еще будут снег и морозы. Так что поглядывать в сторону весенней одежды рано.

По ее словам, февраль начнется снегом, а на дорогах может образоваться гололедица. На выходных температура воздуха начнет снижаться, следующая неделя будет морозной.

По данным сайта Gismeteo, первая неделя февраля будет достаточно холодной. Самая низкая дневная температура опустится до 4 градусов мороза, а ночью - до 8 градусов.

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Морозы также прогнозируют специалисты сайта Sinoptik.ua. По их данным, на этой неделе температура в Киеве будет опускаться до 6 градусов мороза, а местами будет идти обильный снег.

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Раньше мы рассказывали, какие народные приметы существуют 1 февраля.

Читайте также, кому из знаков Зодиака февраль подарит хорошие знаки.

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