Стало известно, где живет и чем владеет Жан Беленюк

Жан Беленюк принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх 2020 в Токио. Он стал первым в истории Украины народным депутатом, который получил медаль на Олимпиаде. Журналисты поинтересовались состоянием спортсмена и нашли его загородный дом.

Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" на телеканале LIVE .

За золотую медаль на Олимпийских играх 2020 Беленюку полагается 125 тысяч долларов. Так что в скором времени его состояние увеличится.

Ранее Жан жаловался на то, что живет в однокомнатной квартире с мамой площадью всего 27 квадратных метров. Его жилье находилось на столичной Куреневке.

Он начал намекать мэру Киева Виталию Кличко, что у него ужасные жилищные условия. После чего ему выделили двухкомнатную квартиру на окраине города на улице Саломеи Крушельницкой. Эту квартиру сдали в эксплуатацию только в конце 2018 года.

Поэтому пока он ждал сдачу дома, то продолжал жить с мамой. Но за это время он успел купить частный дом в селе Шевченковое, которое находится в 35 км от города.

Дом Жана Беленюка (скриншот с видео)

Журналисты разыскали коттедж на несколько этажей, где есть деревянная терраса и место для барбекю. При этом под навесом запаркованы два новых авто Toyota - внедорожник и седан.

Дом Жана Беленюка (скриншот с видео)

Загородную недвижимость Жан оформил на маму. Раньше в интервью он признался, что потратил на строительство все призовые деньги, которые ему дали за серебряную медаль на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро.

Именно здесь Жан живет со своей мамой, а собственную квартиру, выделенную городом, на Харьковском массиве он сдает в аренду.

При этом он ждет сдачу еще одной квартиры, которая находится на проспекте Победы. Речь идет о квартире в ЖК Manhattan City на 52,7 квадратных метра, которая еще строится и дом не сдали в эксплуатацию.

Квартира Жана Беленюка в ЖК Manhattan City (скриншот с видео)

В этом комплексе просторная однокомнатная квартира, как у Беленюка, стоит не менее 2,5 миллиона гривен.

Чем владеет и где живет Жан Беленюк (видео: YouTube)