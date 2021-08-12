Стало відомо, де живе і чим володіє Жан Беленюк
Жан Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Він став першим в історії України народним депутатом, який отримав медаль на Олімпіаді. Журналісти поцікавилися статками спортсмена і знайшли його заміський будинок.
Про це йдеться в сюжеті програми "Викриття" на телеканалі LIVE.
За золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 Беленюк має отримати 125 тисяч доларів. Так що незабаром його статки збільшаться.
Раніше Жан скаржився на те, що живе в однокімнатній квартирі з мамою площею всього 27 квадратних метрів. Його житло перебувало на столичній Куренівці.
Він почав натякати меру Києва Віталію Кличку, що у нього жахливі житлові умови. Після чого йому виділили двокімнатну квартиру на околиці міста на вулиці Соломії Крушельницької. Цю квартиру здали в експлуатацію лише в кінці 2018 року.
Тому поки він чекав здачу будинку, то продовжував жити з мамою. Але за цей час він встиг купити приватний будинок в селі Шевченкове, яке знаходиться в 35 км від міста.
Будинок Жана Беленюка (скріншот з відео)
Журналісти розшукали котедж на кілька поверхів, де є дерев'яна тераса і місце для барбекю. При цьому під навісом припарковано два нових авто Toyota - позашляховик і седан.
Будинок Жана Беленюка (скріншот з відео)
Заміську нерухомість Жан оформив на маму. Раніше в інтерв'ю він зізнався, що витратив на будівництво все призові гроші, які йому дали за срібну медаль на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро.
Саме тут Жан живе зі своєю мамою, а власну квартиру, виділену містом, на Харківському масиві він здає в оренду.
При цьому він чекає здачу ще однієї квартири, яка знаходиться на проспекті Перемоги. Йдеться про квартиру в ЖК Manhattan City на 52,7 квадратних метра, яка ще будується і будинок не здали в експлуатацію.
Квартира Жана Беленюка в ЖК Manhattan City (скріншот з відео)
У цьому комплексі простора однокімнатна квартира, як у Беленюка, коштує не менше 2,5 мільйона гривень.
Чим володіє і де живе Жан Беленюк (відео: YouTube)
Нагадаємо, Жан Беленюк після перемоги на Олімпіаді 2020 станцював гопак.
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