Стало відомо, де живе і чим володіє Жан Беленюк

Жан Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Він став першим в історії України народним депутатом, який отримав медаль на Олімпіаді. Журналісти поцікавилися статками спортсмена і знайшли його заміський будинок.

Про це йдеться в сюжеті програми "Викриття" на телеканалі LIVE .

За золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 Беленюк має отримати 125 тисяч доларів. Так що незабаром його статки збільшаться.

Раніше Жан скаржився на те, що живе в однокімнатній квартирі з мамою площею всього 27 квадратних метрів. Його житло перебувало на столичній Куренівці.

Він почав натякати меру Києва Віталію Кличку, що у нього жахливі житлові умови. Після чого йому виділили двокімнатну квартиру на околиці міста на вулиці Соломії Крушельницької. Цю квартиру здали в експлуатацію лише в кінці 2018 року.

Тому поки він чекав здачу будинку, то продовжував жити з мамою. Але за цей час він встиг купити приватний будинок в селі Шевченкове, яке знаходиться в 35 км від міста.

Будинок Жана Беленюка (скріншот з відео)

Журналісти розшукали котедж на кілька поверхів, де є дерев'яна тераса і місце для барбекю. При цьому під навісом припарковано два нових авто Toyota - позашляховик і седан.

Будинок Жана Беленюка (скріншот з відео)

Заміську нерухомість Жан оформив на маму. Раніше в інтерв'ю він зізнався, що витратив на будівництво все призові гроші, які йому дали за срібну медаль на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро.

Саме тут Жан живе зі своєю мамою, а власну квартиру, виділену містом, на Харківському масиві він здає в оренду.

При цьому він чекає здачу ще однієї квартири, яка знаходиться на проспекті Перемоги. Йдеться про квартиру в ЖК Manhattan City на 52,7 квадратних метра, яка ще будується і будинок не здали в експлуатацію.

Квартира Жана Беленюка в ЖК Manhattan City (скріншот з відео)

У цьому комплексі простора однокімнатна квартира, як у Беленюка, коштує не менше 2,5 мільйона гривень.

Чим володіє і де живе Жан Беленюк (відео: YouTube)