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Мультитест вместо ВНО выпускники будут сдавать в Киеве и еще 20 областях. Города не разглашают

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Украина, Вторник 17 мая 2022 13:15
Мультитест вместо ВНО выпускники будут сдавать в Киеве и еще 20 областях. Города не разглашают Фото: определен перечень городов для проведения НМТ
Автор: Наталия Гурковская

В Украине утвердили перечень городов, где будет проводиться национальный мультипредметный тест (НМТ), который в 2022 году заменяет проводимое в предыдущие годы ЗНО. Этот перечень не разглашается из-за возможной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях и г. Киеве. Из соображений безопасности названия населенных пунктов, где состоятся тестирования, не будут обнародованы", - рассказал он.

По словам Шкарлета, с 20 мая участники смогут сами выбрать самый удобный для сдачи НМТ населенный пункт на своих информационных страницах.

"Пока невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым", - констатировал министр.

Как сообщалось, появился график сдачи вступительного НМТ для абитуриентов.

Кроме того, школьникам разрешили пройти демонстрационный вариант вступительного теста.

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