Паника вокруг круп в магазинах скоро утихнет. Будет ли дефицит этих продуктов в магазинах?

Цены на некоторые позиции в украинских супермаркетах уже сейчас шокирую обычного покупателя. Сначала взлетела гречка и ее явно в магазинах немного. Потом началась паника вокруг соли, которая просто исчезла из супермаркетов. По остальным позициям ценники тоже поползли вверх.

Будет ли в Украине дефицит круп и насколько подорожают самые необходимые товары в магазинах, рассказал для Styler финансово-экономический эксперт Богдан Слуцкий.

По словам Слуцкого, стоимость риса вы магазинах с начала 2022 года выросла в среднем на 37%. Сейчас рис стоит от 40 гривен за килограмм и выше. В зависимости от сорта и производителя, ценники колеблются до 55-60 гривен за килограмм.

Стоимость пшеничной муки выросла на 17%, и сейчас килограмм стоит около 18 гривен. Стоимость пшена тоже выросла по сравнению с прошлым годом на 40% - до 26 гривен за килограмм.

Грозит ли Украине дефицит круп

Одним из факторов, который мог бы замедлить рост цен - это эффективно проведенная посевная кампания. Однако не всем культурам удалось посеять в объеме прошлогодних показателей.

По данным Минагрополитики по состоянию на 12 мая (завершено уже 90% посева) яровой пшеницы посеяно 187,5 тыс. га – это незначительно отличается от прошлогоднего показателя (192,1 тыс. га).

"При хорошей урожайности сможем собрать достаточное количество сырья, чтобы насытить внутренний и внешний рынок (безусловно, еще нужно решить логистические проблемы для экспорта)", - объясняет Слуцкий.

Немного хуже ситуации с просом, из которого производят впоследствии пшено - удалось засеять всего 22,5 тыс. га. А это в 3,5 раза меньше прошлогоднего показателя (78,1 тыс. га). Если добавить сюда подорожание топлива, усложнение логистики, то стоит ожидать подорожания - до 35-40 гривен за килограмм.

"Что касается риса, то Украина обеспечивала в довоенный период себя этой крупой всего на 30%, а остальную страну импортирует из Индии, Китая и Пакистана.

Учитывая рост цен на внешних рынках и усложненную логистику, с объемом предложений на внутреннем рынке риса в этом году могут быть проблемы, что приведет, к сожалению, к дальнейшему росту цены на эту крупу", - отмечает эксперт.

А что же будет с солью?

Дефицит соли, который на себе уже почувствовали украинцы из-за остановки предприятия "Артемсоль" в Донецкой области, в ближайшее время закончится.

Госпредприятие "Артемсоль" покрывало 95% спроса на внутреннем рынке, а также экспортировало продукцию в Венгрию, Польшу, Грузию, Молдову и Азербайджан.

"Завод расположен в Соледаре (Донецкая область), где сейчас в городе идут ожесточенные бои. Поэтому ценники в магазинах на остатки продукции достигли 90-100 гривен за пачку. Однако в ближайшее время дефицит покроет импортируемая продукция", - успокоил Слуцкий.

Он добавил, что цена скорее всего будет отличаться от прежней, но точно будет ниже той, которую сейчас можно увидеть в некоторых торговых точках.

"Конечно, ее стоимость примерно на 20-30% выше украинского производителя до прекращения работы предприятия, однако точно значительно меньше спекулятивных наценок, которые сейчас можно увидеть в некоторых магазинах и супермаркетах в связи с временным дефицитом", - подчеркнул эксперт.