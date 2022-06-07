Стало известно, вернутся ли школьники и студенты за парты 1 сентября

"Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в режиме офлайн, и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, учреждения профтехобразования", - сказал Витренко.

Что изменится

Изменения с 1 сентября в учебных программ коснутся зарубежной литературы, истории Украины, всемирной истории и так далее.

Точно известно, что роман Льва Толстого "Война и мир" будет исключен, а предмет "Защита Родины" будет иметь более практическое направление.

"Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды", - отметил замминистра.