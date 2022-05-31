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В Украине меняют длительность учебного года и количество учеников в классах: что известно

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Вторник 31 мая 2022 15:43
В Украине меняют длительность учебного года и количество учеников в классах: что известно Фото: ученики в школе (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Владимир Костырин

В Украине во время военного положения меняют нормы о продолжительности образовательного процесса в школах страны. Кроме того, пересматривается допустимое количество детей в классах.

Во вторник, 31 мая, в парламенте поддержали соответствующий законопроект №7325 в первом чтении.

Народные депутаты проголосовали за законодательную инициативу ("Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере образования по урегулированию отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения") в первом чтении.

Как поясняет председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования, народный депутат Юлия Гришина в своем Telegram-канале, проект закона оптимизирует образовательные процессы в условиях военного состояния и приостанавливает действие ряда требований.

Что изменится

Документ предусматривает следующие нововведения:

  • норма о продолжительности образовательного процесса в школах не менее 175 дней - не будет действовать во время войны (действия военного положения);
  • останавливается действие нормы о наполняемости классов государственных и коммунальных заведений общего среднего образования.

"Во время войны трудовой договор с руководителем общего среднего образования может быть продлен без проведения конкурса - не более чем на шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения", - рассказала нардеп.

Гришина уточнила, что такое право получит учредитель заведения общего среднего образования или уполномоченный им орган.

"Все эти изменения помогут адаптировать систему общего среднего образования к условиям войны, а школам и их основателям быть более гибкими в принятии решений!" - добавляет глава подкомитета ВРУ по вопросам высшего образования.

Ранее сообщалось, что в Киеве 1 июня открывают некоторые детские садики, и были обнародованы адреса.

Добавим также, перед этим мы писали, как помочь адаптироваться детям в новом саду или школе.

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