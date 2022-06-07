RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, чи повернуться школярі та студенти за парти 1 вересня

Фото: Стало відомо, як вчитимуться діти з 1 вересня (kiev/klichko.org)
Автор: Світлана Мащенко

Українські школярі та студенти зможуть повернутися за парти своїх навчальних закладів 1 вересня. Освітній процес буде організовано офлайн.

Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко під час телемарафону.

"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти", - сказав Вітренко.

Що зміниться

Зміни з 1 вересня в навчальних програм торкнуться зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії тощо.

Точно відомо, що роман Льва Толстого "Війна і мир" буде виключено, а предмет "Захист Батьківщини" матиме більш практичне спрямування.

"Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і будуть виписані взаємини між українською нацією і "руським миром" на основі історичної правди", - зазначив замміністра.

Раніше ми писали, які дитячі табори будуть працювати цього літа, куди та за скільки можна відправити малечу та підлітків.

Також повідомлялося, що в Україні змінюють тривалість навчального року і кількість учнів у класах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Освіташкола