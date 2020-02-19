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Украинка ошеломила сеть рассказом об эвакуации из Китая

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 20:33
Украинка ошеломила сеть рассказом об эвакуации из Китая
Эвакуация из Китая: украинка рассказала шокирующую историю (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинка Анастасия Зинченко, которая находится в Ухане, рассказала о тонкостях эвакуации

Эвакуация украинцев из Китая началась 19 февраля. В данный момент самолет с украинцами уже вылетел из Китая. Ожидается, что самолет компании Sky Up прилетит из Уханя в Украину утром 20 февраля в 8 часов утра.

При этом украинка Анастасия Зинченко, которая находится в Ухане - источнике коронавируса, получила отказ в эвакуацию вместе со своей собакой. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Украинка ошеломила сеть рассказом об эвакуации из Китая

Скриншот с Instagram

Зинченко отметила, что проблему хоть как-то удалось сдвинуть с места после резонансных интервью и неоднократных обращений в МИД. Она заявила, что ей разрешили взять с собой собаку только при условии, что все будет соответствовать санитарным нормам.

Она собрала необходимые документы, но украинское посольство их никуда не передало, и отказало в эвакуации. Свое решение они аргументировали тем, что у нее старые документы. При этом во всем винили китайскую сторону.

Украинка ошеломила сеть рассказом об эвакуации из Китая

Анастасия Зинченко (фото: https://www.instagram.com/nastyazinchenko_)

Анастасия также рассказала о проблемах приобретения продуктов питания. Изначально ее не выпускали из дома, но когда она смогла все же выйти, то в магазин ей попасть не удалось, поскольку туда пускают только по специальным пропускам.

Девушка отметила, что смогла купить еду в небольшом магазине, который находится рядом с ее домом. Она надеется, что вскоре все закончиться, и она вместе с собакой попадет в Украину.

Пользователи сети также прокомментировали ее ситуацию, они восхитились ее поступком и старались подбодрить.

  • Я бы тоже так поступил, надеюсь, ты скоро будешь дома со своим верным другом;
  • Ваша история это что-то невероятное! Вы супер, что боретесь за свои права и права вашей верной подруги! Надеюсь, что скоро ситуация разрешится! А от МИД другого и не ожидал;
  • Спасибо, что не оставили собачку. Вы настоящий человек!
  • Не расстраивайся! Уверена что все будет хорошо и скоро все утихнет в Ухане. Спасибо тебе, что не бросила собаку!
  • Друзей предавать нельзя! Правильно сделала, что осталась с другом, ты молодец!
  • Прочитала вашу историю, ее ужас страшно даже представить. Но я вас понимаю, я бы тоже ни за что не бросила своих животных. Крепитесь! Я желаю вам с Мишей сил и мужества пережить эту жуткую ситуацию. Пусть у вас все будет хорошо;
  • Девочка держись. Я бы так же поступила.

Украинка ошеломила сеть рассказом об эвакуации из Китая

Украинка ошеломила сеть рассказом об эвакуации из Китая

Украинка ошеломила сеть рассказом об эвакуации из Китая

Скриншоты с Instagram

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