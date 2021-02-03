Стало известно, смогут ли украинцы получить вклады времен СССР

В Украине в будущем могут вернуться к вопросу выплаты сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР, если для этого будут финансовые возможности.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Несколько раз были попытки возвращения сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. На данном этапе есть счета и есть обязательства определенные. Готовы ли мы сейчас как правительство, как государство в целом к ​​такого рода выплатам? Скажу, что нет, потому что за этот период времени возникло много других обязательств. Но это не значит, что к этому вопросу нельзя будет вернуться при наличии необходимых финансовых возможностей", - отметил Марченко.

Напомним, весной 2021 года в Украине ожидается повышение стоимости некоторых продуктов. При этом основное подорожание будет связано с зерновыми, овощами и фруктами. Эксперты ожидают, что инфляция в стране достигнет примерно 6%.

По оценкам Нацбанка, увеличение административной инфляции будет связан с тем, что увеличиваются ставки акцизов на табачные изделия. Это станет причиной к ее ежегодному удорожанию на 16-17%.

Также важную роль в инфляции окажет повышение минимальной заработной платы, которое в январе составило 6 тысяч гривен, а в декабре 2021 года будет 6,5 тысяч.

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