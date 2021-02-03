Стало відомо, чи зможуть українці отримати вклади часів СРСР

В Україні в майбутньому можуть повернутися до питання виплати заощаджень вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР, якщо для цього будуть фінансові можливості.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Кілька разів були спроби повернення заощаджень вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. На даному етапі є рахунки і є певні зобов'язання. Чи готові ми зараз як уряд, як держава в цілому до такого роду виплат? Скажу, що ні, тому що за цей проміжок часу виникло багато інших зобов'язань. Але це не означає, що до цього питання не можна буде повернутися за наявності необхідних фінансових можливостей", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, навесні 2021 року в Україні очікується підвищення вартості деяких продуктів. При цьому основне подорожчання буде пов'язано з зерновими, овочами і фруктами. Експерти очікують, що інфляція в країні досягне приблизно 6%.

За оцінками Нацбанку, збільшення адміністративної інфляції буде пов'язано з тим, що збільшуються ставки акцизів на тютюнові вироби. Це стане причиною її щорічного подорожчання на 16-17%.

Також важливу роль в інфляції надасть підвищення мінімальної заробітної плати, яке в січні склало 6 тисяч гривень, а в грудні 2021 року буде 6,5 тисяч.

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