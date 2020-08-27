Банкротство банка "Аркада": когда вернут вклады и что будет с недостроенным жильем

Акция протеста инвесторов банка Аркада (фото: РБК-Украина)

Аудит по достройке жилых комплексов в столице проведет "Киевгорстрой"

Банк "Аркада" признали неплатежеспособным и теперь правоохранители расследуют возможное незаконное присвоение средств вкладчиков должностными лицами финансового учреждения.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, более 90% вкладчиков "Аркады" получат свои деньги в полном объеме (всего 285 миллионов гривен) в скором времени, а остальные - в порядке, установленном законодательством. Об этом руководитель регулятора заявил на пресс-конференции, передает пресс-служба НБУ.

Так, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут заверила, что выплата гарантированных сумм возмещения вкладчикам будет начата не позднее чем за 20 рабочих дней от начала процедуры вывода с рынка банка "Аркада".

"У Фонда гарантирования вкладов достаточно средств для осуществления гарантированных выплат вкладчикам. Кроме выплаты гарантированной суммы, мы также будем работать с активами банка. Возвращение здания главного офиса банка на баланс будет основным шагом в направлении расчетов с вкладчиками более гарантированную сумму и другими кредиторами", - добавила она.

Более сложная ситуация - с недвижимостью, в строительство которой инвестировали украинцы. Дело в том, что жалобы на "Аркаду" и других связанных с ней застройщиков длятся уже не первый год. Люди не знают, как и когда они наконец получат свои квартиры в недостроях.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил предприятию "Киевгорстрой" провести аудит по достройке жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" в столице.

"По его результатам инвесторам будет предложен возможный алгоритм завершения строительства", - добавил глава КГГА.

Сейчас в коммерческом банке "Аркада" ввели временную администрацию.

Отстраненный президент банка Константин Паливода уже встретился с инвесторами в палаточном городке прямо у банка и пообещал людям жилье, но не уточнил - когда и как. Об этом передает ТСН.

"Национальный банк Украины взял на себя большую ответственность, у них нет решения вашего вопроса. Я постараюсь. Есть надежды решить проблему предоставления жилья, которое вы оплатили", - сказал он.

Как рассказал юрист строительного права Александр Босенко, сценарий при участии "Киевгорстроя" экономически возможен, но юридически - займет определенное время. Так, инвесторы должны будут через суд изменить управляющего, которым до этого был банк "Аркада".

"Потом какой-то другой застройщик, например" Киевгорстрой ", должен юридически взять этот объект и начать его достраивать. Поэтому будто шансы есть, но много факторов надо пройти, чтобы объект достроился", - пояснил он.

Видео: Руководство НБУ, Фонда гарантирования вкладов и власти Киева обсудили ситуацию с банкротством банка "Аркада"

Ранее сообщалось, что загадочное поместье под Киевом оказалось известным имением.

Напомним, что в Украине открыли Реестр строительной деятельности.