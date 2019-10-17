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Стало известно, во сколько украинцам обошлась поездка Зеленского в США

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Владимир Зеленский вместе с делегацией пробыл в США с 23 по 26 сентября

Владимир Зеленский с украинской делегацией посетил Соединенные Штаты в конце сентября. Теперь же стало известно, во сколько бюджету Украины обошлась поездка.

О том, сколько было потрачено на четырехдневное нахождение президента Украины в США, пишут Украинские новости.

Так, во время официального визита с 23 по 26 сентября президентом и делегацией было потрачено 7,3 миллиона гривен. При этом половина суммы ушла на авиаперевозки.

Стоит отметить, что в команду президента и первой леди вошло 22 человека. А сумма рассчитана по курсу НБУ на 23 сентября. Точная сумма - 7 миллионов 340 тысяч гривен.

На что делегация Зеленского в США потратила более семи миллионов:

  • командировочные делегации (73,6 тыс. дол. и 119 тыс. грн);
  • авиаперелеты (3 млн 883,4 тыс. грн);
  • отель (56,7 тыс. дол.);
  • суточные расходы (6,4 тыс. дол.).

Во время визита президент и первая леди останавливались в пятизвездочном отеле Park Hyatt в Нью-Йорке, неподалеку от Центрального парка и Таймс-сквер.

Сколько стоила поездка Зеленского в США (фото: ukranews.com)

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