Стало відомо, у скільки українцям обійшлася поїздка Зеленського в США

Володимир Зеленський з українською делегацією відвідав Сполучені Штати в кінці вересня. Тепер же стало відомо, у скільки бюджету України обійшлася поїздка.

Про те, скільки було витрачено на чотириденне перебування президента України до США, пишуть Українські новини.

Так, під час офіційного візиту з 23 по 26 вересня президентом і делегацією було витрачено 7,3 мільйона гривень. При цьому половина суми пішла на авіаперевезення.

Варто відзначити, що в команду президента і першої леді увійшло 22 людини. А сума розрахована за курсом НБУ на 23 вересня. Точна сума - 7 мільйонів 340 тисяч гривень.

На що делегація Зеленського в США витратила більше семи мільйонів:

"командировочні" делегації (73,6 тис. дол. і 119 тис. грн);

авіаперельоти (3 млн 883,4 тис. грн);

готель (56,7 тис. дол.);

добові витрати (6,4 тис. дол.).

Під час візиту президент і перша леді зупинялися в п'ятизірковому готелі Park Hyatt у Нью-Йорку, неподалік від Центрального парку і Таймс-сквер.

Скільки коштувала поїздка Зеленського в США (фото: ukranews.com)