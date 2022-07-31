UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, где сейчас живет София Ротару

Фото: Где теперь София Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Светлана Мащенко

Оказалось, что София Ротару, местонахождение которой было неизвестно, с началом войны уехала в США.

Об этом для росСМИ рассказал продюсер Леонид Дзюник.

"Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины", - сказал он.

Где именно поселилась артистка не уточняется. Известно, что внучка Ротару София Евдокименко уже не первый год живет и учится в Нью-Йорке. Не исключено, что София Михайловна поехала к ней.

Отметим, что в 2021 звезда получила почетное звание - Национальная легенда Украины - "за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении её государственности, весомый вклад в развитие национального искусства, спорта, многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".

28 февраля София Ротару опубликовала пост с признанием в любви Украине. Тогда она написала, что находится в Киеве.

Позже артистка отреагировала на ракетные удары по Виннице.

Скриншот: instagram.com/sofiarotaru.official

Интересно, что внук Ротару Анатолий Евдокименко засветился недавно в Париже. Как он там оказался, несмотря на призывной возраст (28 лет), совершенно непонятно.

Фото: Внук Ротару показал улицу в Париже (instagram.com/shmn)

Впервые Евдокименко вместе с отцом Русланом (сыном Ротару) попытался выехать из Украины в марте 2022 года. Мужчин тогда задержали на границе с Молдовой вместе с другой группой "уклонистов".

Ранее мы писали, как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ротару