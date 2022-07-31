Стало известно, где сейчас живет София Ротару

"Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины", - сказал он.

Где именно поселилась артистка не уточняется. Известно, что внучка Ротару София Евдокименко уже не первый год живет и учится в Нью-Йорке. Не исключено, что София Михайловна поехала к ней.

Отметим, что в 2021 звезда получила почетное звание - Национальная легенда Украины - "за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении её государственности, весомый вклад в развитие национального искусства, спорта, многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".

28 февраля София Ротару опубликовала пост с признанием в любви Украине. Тогда она написала, что находится в Киеве.

Позже артистка отреагировала на ракетные удары по Виннице.

Скриншот: instagram.com/sofiarotaru.official

Интересно, что внук Ротару Анатолий Евдокименко засветился недавно в Париже. Как он там оказался, несмотря на призывной возраст (28 лет), совершенно непонятно.

Фото: Внук Ротару показал улицу в Париже (instagram.com/shmn)

Впервые Евдокименко вместе с отцом Русланом (сыном Ротару) попытался выехать из Украины в марте 2022 года. Мужчин тогда задержали на границе с Молдовой вместе с другой группой "уклонистов".