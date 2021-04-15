Елизавета II нарушила традицию из-за принца Гарри ради похорон Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II решила нарушить традицию на похоронах своего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского, которые состоятся в субботу. Так, на церемонии никто из высокопоставленных членов монаршей семьи не будет носить униформу.

На такой шаг Елизавета II пошла из-за принца Гарри, который прибыл в Лондон, чтобы присоединиться к семье в эти скорбные дни и вместе провести дедушку в последний путь.

Сообщается, что на похоронах герцога Эдинбургского 36-летний Гарри хотел надеть парадную форму Blues and Royals, которую носил в день своей свадьбы в мае 2018 года.

Однако, ранее Гарри вместе со своей женой Меган Маркл, которые переехали в США, были лишены королевских привилегий и обязанностей, связанных с жизнью государственной службы, а также титулов герцогов Сассекских. Таким образом, он был вынужден отказаться от своих почетных воинских званий.

Принц Гарри, как бывший капитан Домашней Кавалерии, сейчас имеет право носить только костюм с любыми медалями, которыми был награжден при исполнении своих обязанностей или королевой.

По информации издания, придворные были обеспокоены тем, что Гарри на похоронах Филиппа будет единственным высокопоставленным членом королевской семьи, не одетым в форму.

И теперь Елизавета II пошла на беспрецедентный шаг, в последнюю минуту приняв решение о том, что члены королевской семьи не будут носить военную форму, чтобы "представлять единый семейный фронт".

Ранее принц Уэльский, герцог Кембриджский, граф Эссекс и принцессы, согласно королевскому церемониалу, должны были быть в полной военной форме.

Считается, что Гарри разговаривал с Уильямом, Чарльзом, Эжени и Беатрис, пытаясь "уладить любые споры" перед похоронами, чтобы прощание с принцем Филиппом прошло "так, как он заслуживает, в окружении своей семьи".

Похороны королевы-матери - гроб сопровождают в Вестминстерское аббатство Йомены гвардейцы и члены королевской семьи во время процессии в Лондоне 9 апреля 2002 года (фото Тома Стоддарта / Getty Images)

Похоронный кортеж короля Георга VI - герцог Эдинбургский (слева) идет процессией с герцогом Глостерским, герцогом Виндзорским (Эдуард VIII) и герцогом Кентским от Виндзорского вокзала к часовне Святого Георгия в 1952 году (фото: dailymail.co.uk)