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Комендантский час в Днепре продлили? Появился ответ властей

Что известно про комендантский час в Днепре (фото: facebook.com/dneprorada)
Автор: Дмитрий Войналович

В Днепре на День Независимости Украины продлили комендантский час. Именно такие сообщения появились в различных городских сообществах в социальных сетях.

Но в Telegram-канале "Стоп Фейк Дніпро", где официальные представители власти города опровергают недостоверные новости, рассказали, что волноваться днепрянам по этому поводу не стоит.

Чем пугают жителей Днепра

В сообщениях, которые гуляют по Интернету, говориться, что "с 22 августа 2022 года комендантский час будет длиться с 19:00 часов до 7:00 утра следующего дня".

"А на протяжении Дня Независимости комендантский час будет длиться с 19:00 до 7:00 25 августа (то есть, более суток - ред.). Просим с пониманием отнестись к таким мероприятиям и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях - это наша безопасность", - говорится в сообщении.

Также горожан предупреждают о недопустимости передвижения улицами Днепра.

Кто разгоняет такую информацию - неизвестно.

Будет ли продлен комендантский час в Днепре 24 августа?

На самом же деле, официально никто комендантский час не продлевает.

Власти отмечают, что "сегодня в Днепре и области не меняли комендантский час!"

При этом в ОВА не исключают, что "возможно, еще будут нововведения относительно 24 августа".

"Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам! Не распространяйте дезинформацию!" - говорится в сообщении.

Добавим, что информация, распространяемая в социальных сетях, на самом деле касается Харькова и области.

К слову, российские оккупанты 23 и 24 августа действительно могут усилить обстрелы мирных украинских городов.

Поэтому в эти дни особенно стоит быть внимательными, ответственными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать людных мест.

Ранее мы писали, что в Киеве метро изменило график работы.

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ДнепрДнепропетровская областьКомендантский час