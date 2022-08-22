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Комендантську годину у Дніпрі продовжили? З'явилася відповідь влади

Що відомо про комендантську годину в Дніпрі (фото: facebook.com/dneprorada)
Автор: Дмитрий Войналович

У Дніпрі на День Незалежності України продовжили комендантську годину. Саме такі повідомлення з'явилися в різних міських спільнотах в соціальних мережах.

Але в Telegram-каналі "Стоп Фейк Дніпро", де офіційні представники влади міста спростовують недостовірні новини, розповіли, що хвилюватися дніпрянам щодо цього не варто.

Чим лякають жителів Дніпра

У повідомленнях, які гуляють по Інтернету, говориться, що "з 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19:00 годин до 7:00 ранку наступного дня".

"А протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 до 7:00 25 серпня (тобто, більше доби - ред.). Просимо з розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування вдома і в укриттях - це наша безпека", - йдеться в повідомленні.

Також містян попереджають про неприпустимість пересування вулицями Дніпра.

Хто розганяє таку інформацію - невідомо.

Чи буде продовжено комендантську годину в Дніпрі 24 серпня?

Насправді ж, офіційно ніхто комендантську годину не продовжує.

Влада зазначає, що "сьогодні в Дніпрі і області не змінювали комендантську годину!"

При цьому в ОВА не виключають, що "можливо, ще будуть нововведення щодо 24 серпня".

"Будь ласка, довіряйте тільки перевіреним джерелам! Не поширюйте дезінформацію!" - йдеться в повідомленні.

Додамо, що інформація, поширювана в соціальних мережах, насправді стосується Харкова та області.

До слова, російські окупанти 23 і 24 серпня дійсно можуть посилити обстріли мирних українських міст.

Тож у ці дні особливо варто бути уважними, відповідальними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і уникати людних місць.

Раніше ми писали, що у Києві метро змінило графік роботи.

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