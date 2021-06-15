Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса

Итак, похороны Григория Чапкиса будут проходить 18 июня, в пятницу.

Прощание пройдет с 11 до 13 в клубе Кабинета Министров, на улице Институтской 7. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище. В 15.00 пройдет поминальный обед для родственников и близких хореографа.

Григорий Чапкис умер в возрасте 91 года (Скриншот)

Напомним, что сын Чапкиса Грег рассказал, что планирует прилететь на похороны, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми формальностями.

По словам сына хореографа, в последние дни рядом с отцом была его дочь, сестра Грега, Лилия. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила.