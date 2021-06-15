UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса

Автор: Людмила Жукова

Григорий Чапкис скончался 13 июня в возрасте 91 года. Причиной его смерти стал возраст, а не коронавирус. Сейчас стало известно, где и когда похоронят талантливейшего украинского хореографа.

О том, где и когда проведут в последний путь танцора рассказал его сін Грегори в своих Instagram-storiies.

Итак, похороны Григория Чапкиса будут проходить 18 июня, в пятницу.

Прощание пройдет с 11 до 13 в клубе Кабинета Министров, на улице Институтской 7. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище. В 15.00 пройдет поминальный обед для родственников и близких хореографа.

Григорий Чапкис умер в возрасте 91 года (Скриншот)

Напомним, что сын Чапкиса Грег рассказал, что планирует прилететь на похороны, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми формальностями.

По словам сына хореографа, в последние дни рядом с отцом была его дочь, сестра Грега, Лилия. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила.

Читайте также о женах выдающегося артиста в нашем материале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как Чапкис оценивал его на "Танцах со звездами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Григорий Чапкис