Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса

Отже, похорон Григорія Чапкіса будуть проходити 18 червня, в п'ятницю.

Прощання пройде з 11 до 13 в клубі Кабінету Міністрів, на вулиці Інститутській 7. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі. О 15.00 пройде поминальний обід для родичів і близьких хореографа.

Григорій Чапкіс помер у віці 91 року (Скріншот)

Нагадаємо, що син Чапкіса Грег розповів, що планує прилетіти на похорон, однак їм з родиною ще належить визначитися з усіма формальностями.

За словами сина хореографа, в останні дні поруч з батьком була його дочка, сестра Грега, Лілія. Також до останнього поруч з Чапкісом перебувала і дружина Міла.