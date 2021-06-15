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Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса

Автор: Людмила Жукова

Григорій Чапкіс помер 13 червня у віці 91 року. Причиною його смерті став вік, а не коронавірус. Зараз стало відомо, де і коли поховають талановитого українського хореографа.

Про те, де і коли проведуть в останню путь танцюриста розповів його сін Грегорі в своїх Instagram-storiies.

Отже, похорон Григорія Чапкіса будуть проходити 18 червня, в п'ятницю.

Прощання пройде з 11 до 13 в клубі Кабінету Міністрів, на вулиці Інститутській 7. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі. О 15.00 пройде поминальний обід для родичів і близьких хореографа.

Григорій Чапкіс помер у віці 91 року (Скріншот)

Нагадаємо, що син Чапкіса Грег розповів, що планує прилетіти на похорон, однак їм з родиною ще належить визначитися з усіма формальностями.

За словами сина хореографа, в останні дні поруч з батьком була його дочка, сестра Грега, Лілія. Також до останнього поруч з Чапкісом перебувала і дружина Міла.

Читайте також про дружин видатного артиста в нашому матеріалі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський згадав, як Чапкіс оцінював його на"Танцях з зірками".

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