ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, подорожает ли проезд в метро Киева до 20 грн

Автор: Роман Мирончук

Проезд в киевском метрополитене может увеличиться до 16-20 гривен уже в феврале. Такое предположение сделал исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. При этом в КГГА уверяют, что проезд в общественном транспорте до апреля дорожать не будет.

Городские власти также отметили, что предпосылки для поднятия тарифов на проезд есть. Но в бюджете, который Киеврада приняла на 2021 год на первый квартал заложена первая компенсация для двух перевозчиков – Киевпастранс и Киевский метрополитен. Об этом говорится в сюжете "КИЇВ.NEWSROOM".

Это позволит не повышать тарифы в первом квартале. Об этом еще в конце 2020 года говорил заместитель городского главы секретарь Киеврады Владимир Бондаренко.

Он также отметил, что некоторые другие транспортные компании рассматривают вопрос повышения стоимости проезда до 10-12 гривен.

Самые читаемые новости

По словам заместителя начальника киевского метрополитена Наталии Макогон, о повышении тарифов в подземке речь пока что не идет.

В департаменте экономики и инвестиций КГГА заявили, что они только проверяют расчеты того или иного предприятия на предмет обоснованности цены, а столичный метрополитен не обращался к ним официально касательно повышения цен на проезд.

Напомним, в Украине хотят изменить правила работы общественного транспорта и отказаться от маршруток.

Ранее глава Укрзализныци сделал заявление о ценах на билеты.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевметро