Стало известно, подорожает ли проезд в метро Киева до 20 грн

Проезд в киевском метрополитене может увеличиться до 16-20 гривен уже в феврале. Такое предположение сделал исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. При этом в КГГА уверяют, что проезд в общественном транспорте до апреля дорожать не будет.

Городские власти также отметили, что предпосылки для поднятия тарифов на проезд есть. Но в бюджете, который Киеврада приняла на 2021 год на первый квартал заложена первая компенсация для двух перевозчиков – Киевпастранс и Киевский метрополитен. Об этом говорится в сюжете "КИЇВ.NEWSROOM".

Это позволит не повышать тарифы в первом квартале. Об этом еще в конце 2020 года говорил заместитель городского главы секретарь Киеврады Владимир Бондаренко.

Он также отметил, что некоторые другие транспортные компании рассматривают вопрос повышения стоимости проезда до 10-12 гривен.

По словам заместителя начальника киевского метрополитена Наталии Макогон, о повышении тарифов в подземке речь пока что не идет.

В департаменте экономики и инвестиций КГГА заявили, что они только проверяют расчеты того или иного предприятия на предмет обоснованности цены, а столичный метрополитен не обращался к ним официально касательно повышения цен на проезд.

Напомним, в Украине хотят изменить правила работы общественного транспорта и отказаться от маршруток.

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