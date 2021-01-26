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Метро в Киеве может подорожать до 20 гривен: что об этом известно

Киев, Вторник 26 января 2021 15:12
Метро в Киеве может подорожать до 20 гривен: что об этом известно
Проезд в метро Киева может подорожать (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В феврале запланировано обновление тарифов на проезд в общественном транспорте. Перевозчики не исключают, что стоимость проезда в метро Киева может вырасти до 16-20 гривен за поездку.

Как объяснил исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко в комментарии для издания Vesti, подорожание проезда связано с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток сильно сократился и доход от перевозок уменьшился. Поэтому местные власти начнут пересмотр тарифов уже в феврале.

"Они взяли на себя много финансовых обязательств, перед тем же ЕБРР, для получения новых автобусов. И, я думаю, они готовы к повышению, но ждут, когда первыми решатся маршруточники", - объяснил Павленко вероятную причину подорожания проезда в общественном транспорте – автобусах, троллейбусах и метро.

Однако источники в столичной власти ответили, что тарифы пока планируют держать "в узде", так как это вопрос "очень большой политики".

"Сейчас обсуждают тариф на уровне 16–20 грн. Но эта тема скользкая, никто ее вслух не озвучит кроме мэра. А ему это невыгодно. По крайней мере, до выборов, о которых все говорят — внеочередных парламентских или даже президентских, заявку на которые уже сделал Кличко", - рассказал источник и добавил, что на такой непопулярный шаг сейчас никто не пойдет, а транспорт будут продолжать дотировать, а средства на льготников будут выделять из бюджета.

Однако, что будет во второй половине года – неизвестно. Транспорт из-за пандемии и карантинов терпит очень большие убытки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале ожидается снижение тарифа на газ почти на треть.

А также рассказывали о том, что в Украине планируют изменить общественный транспорт и избавиться от маршруток.

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