UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, почему нельзя купить марку с "русским кораблем"

Фото: Укрпочта сделала заявление о марке "русский корабль" (эскиз марки, автор Борис Грох)
Автор: Светлана Мащенко

Онлайн-продажа марки с "русским военным кораблем" была остановлена из-за DDos атаку на системы Укрпочты.

Об этом сообщил гендиректор почты Игорь Смелянский.

Он извинился за неудобства и заверил, что над возобновлением работы сейчас работают специалисты.

"Мы действительно делаем все, чтобы восстановить и работу онлайн-магазина и других систем Укрпочты, которые тоже временно не работают, из-за DDos атаки на наши системы", - написал Смелянский.

Желающие купить марку "обваливают" сайт

Ранее сообщалось, что продажа марок на сайте - https://postmark.ukrposhta.ua/ не работает из-за того, что безумный ажиотаж "обвалил" сайт Укрпочты. Только за первый час было обработано, оплачено и готово более 1100 заказов.

20 апреля была закрыта продажа марки в отделениях. За несколько дней было продано около 700 тысяч единиц марки.

Есть ли еще марки

Смелянский заверил, что марки для интернет-магазина еще есть.

Также он пообещал 22 апреля показать новую марку тиражом в 5 миллионов экземпляров.

Интересно, что на марке, посвященной событиям 24 февраля на остров Змеиный, изображен именно крейсер "Москва", который затонул 14 апреля.

Ранее мы писали, что известно о десантнике - авторе крылатой фразы.

Читайте РБК-Украина в Google News
маркаУкрпочта