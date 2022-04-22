Стало известно, почему нельзя купить марку с "русским кораблем"

Он извинился за неудобства и заверил, что над возобновлением работы сейчас работают специалисты.

"Мы действительно делаем все, чтобы восстановить и работу онлайн-магазина и других систем Укрпочты, которые тоже временно не работают, из-за DDos атаки на наши системы", - написал Смелянский.

Желающие купить марку "обваливают" сайт

Ранее сообщалось, что продажа марок на сайте - https://postmark.ukrposhta.ua/ не работает из-за того, что безумный ажиотаж "обвалил" сайт Укрпочты. Только за первый час было обработано, оплачено и готово более 1100 заказов.

20 апреля была закрыта продажа марки в отделениях. За несколько дней было продано около 700 тысяч единиц марки.

Есть ли еще марки

Смелянский заверил, что марки для интернет-магазина еще есть.

Также он пообещал 22 апреля показать новую марку тиражом в 5 миллионов экземпляров.

Интересно, что на марке, посвященной событиям 24 февраля на остров Змеиный, изображен именно крейсер "Москва", который затонул 14 апреля.