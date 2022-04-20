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"Укрпочта" остановила продажу марки с российским военным кораблем

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Киев, Среда 20 апреля 2022 11:09
"Укрпочта" остановила продажу марки с российским военным кораблем Фото: Укрпочта останавливает продажу марок с кораблем (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Наталья Юрченко

"Укрпочта" объявила о прекращении продажи легендарных марок с российским военным кораблем в отделениях. Всего было продано около 700 тысяч единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой руководителя "Укрпочты" Игоря Смелянского.

По его словам, желающие еще смогут приобрести марку в интернет-магазинах. На это выделили 100 тысяч экземпляров.

"Чтобы все было честно и прозрачно 100 000 марок будут выделены на интернет-магазин. И начиная с четверга, в нашем интернет-магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто ранее сделал заказ в первые дни, а с пятницы любые клиенты в Украине или за ее пределами. Таким образом еще более 8300 клиентов смогут получить марки", - отметил Смелянский.

Остальной тираж будет отправлен "Укрпочтой" официальным делегациям, музейным фондам, а также для международных обязательств в рамках ВПС и по филателистическим абонементам.

Кроме того, получить марку сможет каждый сотрудник "Укрпочты".

"Пожалуйста, не надо занимать очереди. Единственное исключение, это наше отделение на Майдане в Киеве. Там, с 13:00 сегодня будут продаваться марки тем 1500+ клиентам, кто вчера не смог их получить и записался в список", - добавил Смелянский.

Напомним, марка с кораблем вызвала большой ажиотаж. Возле Главпочтамта в Киеве выстроилась огромная очередь.

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