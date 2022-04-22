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Стало відомо, чому не можна купити марку з "рускім корабльом"

Фото: Укрпошта зробила заяву про марку "русский корабль" (ескіз марки, автор Борис Грох)
Автор: Світлана Мащенко

Онлайн-продаж марки з "русским воєнним корабльом" було зупинено через DDos атаку на системи Укрпошти.

Про це повідомив гендиректор пошти Ігор Смілянський.

Він вибачився за незручності і запевнив, що над відновленням роботи наразі працюють фахівці.

"Ми дійсно робимо все, щоб відновити і роботу онлайн-магазину і інших систем Укрпошти, які теж тимчасово не працюють, через DDos атаку на наші системи", - написав Смілянський.

Охочі купити марку "обвалюють" сайт

Раніше повідомлялося, що продаж марок на сайті - https://postmark.ukrposhta.ua/ не працює через те, що шалений ажіотаж "обвалив" сайт Укрпошти. Тільки за першу годину було оброблено, сплачено та готово більше 1100 замовлень.

20 квітня був закритий продаж марки у відділеннях. За кілька днів було продано близько 700 тисяч одиниць марки.

Чи є ще марки

Смілянський запевнив, що марки для інтернет-магазину ще є. Їх можна буде купити, коли доступ до сайту відновлять.

Також він пообіцяв 22 квітня показати нову марку тиражем в 5 мільйонів примірників.

Цікаво, що на марці, присвяченій подіям 24 лютого на острів Зміїний, зображений саме крейсер "Москва", що затонув 14 квітня.

Раніше ми писали, що відомо про десантника - автора крилатої фрази.

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