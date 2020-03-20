Стало известно, когда откроют метро в Киеве: не раньше 17 апреля?

Метро в Киеве после карантина откроют не ранее 17 апреля. Такая информация поступила от источников, которые работают в администрации Коммунального Предприятия "Киевский метрополитен".

Как сообщается, распоряжение относительно продления карантина для сотрудников метрополитена пришло от руководства. Об этом пишет "Апостроф".

Пока метро закрыто на карантин, как сообщает источник, в метрополитене проводятся ремонтные работы на станциях и платформах.

"Пришла нам разнарядка сверху. Готовимся к тому, что поезда снова пойдут с 17 апреля. До этого у нас карантин и ремонтные работы", - отметил источник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Киевский метрополитен, как и подземки в Харькове и Днепре, закрыт с 17 марта.

Пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала, что пока никаких документов о продлении ограничения работы предприятия она не видела.

"Пока у нас есть только постановление Кабмина о том, что метрополитен не работает до 3 апреля. Других распорядительных документов я не видела. Пока только до 3 апреля", - сообщила Макогон.

Также стоит отметить, что до конца карантина в Украине работа киевского метрополитена будет ограничена. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, заявления отдельных чиновников являются всего лишь их личной точкой зрения.

"Планируют ли в Киеве снова открыть подземку? Вчера люди, которые не являются специалистами, сделали заявление о частичном восстановлении метрополитена. Это персональное мнение этих людей. Вакцины от коронавируса в мире, к сожалению, не существует… Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера на опережение", - подчеркнул Кличко.

Также РБК-Украина сообщало, что Ивано-Франковск просит ввести ЧП в Украине из-за коронавируса.