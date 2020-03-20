Стало відомо, коли відкриють метро в Києві: не раніше 17 квітня?

Метро у Києві після карантину відкриють не раніше 17 квітня. Така інформація надійшла від джерел, які працюють в адміністрації Комунального Підприємства "Київський метрополітен".

Як повідомляється, розпорядження щодо продовження карантину для співробітників метрополітену надійшло від керівництва. Про це пише "Апостроф".

Поки метро закрито на карантин, як повідомляє джерело, в метрополітені проводяться ремонтні роботи на станціях і платформах.

"Рознарядка прийшла нам зверху. Готуємося до того, що поїзди знову підуть з 17 квітня. До цього у нас карантин і ремонтні роботи", - відзначило джерело.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Київський метрополітен, як і підземки в Харкові та Дніпрі, закритий з 17 березня.

Прес-секретар КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон розповіла, що поки ніяких документів про продовження обмеження роботи підприємства вона не бачила.

"Поки у нас є тільки постанова Кабміну про те, що метрополітен не працює до 3 квітня. Інших розпорядчих документів я не бачила. Поки тільки до 3 квітня", - повідомила Макогон.

Також варто відзначити, що до кінця карантину в Україні робота київського метрополітену буде обмежена. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, заяви окремих чиновників є лише їхньою особистою точкою зору.

"Чи планують у Києві знову відкрити підземку? Вчора люди, які не є фахівцями, зробили заяву про часткове відновлення метрополітену. Це персональна думка цих людей. Вакцини від коронавіруса у світі, на жаль, не існує... Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - це вимушений крок на випередження", - наголосив Кличко.

Також РБК-Україна повідомляло, що Івано-Франківськ просить ввести НС в Україну через коронавірус.