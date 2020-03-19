В Киеве исключают открытие метро до конца карантина

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко заявил, что метро не будет работать до 3 апреля

До конца карантина в Украине работа киевского метрополитена будет ограничена. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вчерашние заявления отдельных чиновников являются всего лишь их личной точкой зрения.

"Планируют ли в Киеве снова открыть подземку? Вчера люди, которые не являются специалистами, сделали заявление о частичном восстановлении метрополитена. Это персональное мнение этих людей. Вакцины от короновируса в мире, к сожалению, не существует… Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера на опережение", - подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что на сегодня многие города мира ограничивают работу метрополитенов. Кличко добавил, что с частными перевозчиками ведут переговоры.

"Нет такого транспорта, который смог бы перевести такое количество людей (как метро, - ред.). Этим вызваны большие очереди на остановках транспорта. Мы сейчас ведем переговоры с перевозчиками. Но, к сожалению, некоторые частные компании уменьшают количество транспорта. Я считаю это недопустимым", - отметил мэр.

Напомним, вчера секретарь Киеврады Владимир Прокопив заявил, что столичные власти разрабатывают план запуска метро с ограничениями, чтобы перевозить работников важных предприятий.

Киевский метрополитен, как и подземки в Харькове и Днепре, закрыт с 17 марта.