Стало известно, где можно посмотреть пасхальные богослужения 1 и 2 мая

Уже на этих выходных, 1 и 2 мая, общественные телеканалы "UA: Первый" и "UA: Крым" будут транслировать пасхальные богослужения из Свято-Михайловского Златоверхого собора и Патриаршего собора Воскресения Христова.

В субботу, 1 мая, в 23:00 в прямом эфире начнется торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения. Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В воскресенье, 2 мая, в 7:30 телеканалы "UA: Первый" и "UA: Крым" будут транслировать пасхальные богослужения с Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

В НСТУ также напомнили, что с марта 2020 года, после введения карантина, общенациональные телеканалы "UA: Первый", "UA Культура" и региональные телеканалы Общественного вещателя транслируют богослужения и другие обрядовые мероприятия для содействия обеспечению духовных потребностей верующих.