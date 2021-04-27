Стало известно, где можно посмотреть пасхальные богослужения 1 и 2 мая
Уже на этих выходных, 1 и 2 мая, общественные телеканалы "UA: Первый" и "UA: Крым" будут транслировать пасхальные богослужения из Свято-Михайловского Златоверхого собора и Патриаршего собора Воскресения Христова.
Об этом сообщает пресс-служба НСТУ.
В субботу, 1 мая, в 23:00 в прямом эфире начнется торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения. Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
В воскресенье, 2 мая, в 7:30 телеканалы "UA: Первый" и "UA: Крым" будут транслировать пасхальные богослужения с Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.
В НСТУ также напомнили, что с марта 2020 года, после введения карантина, общенациональные телеканалы "UA: Первый", "UA Культура" и региональные телеканалы Общественного вещателя транслируют богослужения и другие обрядовые мероприятия для содействия обеспечению духовных потребностей верующих.
Напомним, вчера, 25 апреля, украинцы массово праздновали Вербное воскресенье. Люди ринулись в церкви и забыли о карантинных ограничениях. Мало кто носил маски и придерживался социальной дистанции.
После этого начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что на пасхальные праздники будут вводиться дополнительные меры, которые помогут соблюдать карантинный режим.
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