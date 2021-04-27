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Стало известно, где можно посмотреть пасхальные богослужения 1 и 2 мая

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 07:03
Стало известно, где можно посмотреть пасхальные богослужения 1 и 2 мая Коллаж РБК-Украина: пасхальные богослужения будут транслировать по ТВ
Автор: Роман Мирончук

Уже на этих выходных, 1 и 2 мая, общественные телеканалы "UA: Первый" и "UA: Крым" будут транслировать пасхальные богослужения из Свято-Михайловского Златоверхого собора и Патриаршего собора Воскресения Христова.

Об этом сообщает пресс-служба НСТУ.

В субботу, 1 мая, в 23:00 в прямом эфире начнется торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения. Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В воскресенье, 2 мая, в 7:30 телеканалы "UA: Первый" и "UA: Крым" будут транслировать пасхальные богослужения с Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

В НСТУ также напомнили, что с марта 2020 года, после введения карантина, общенациональные телеканалы "UA: Первый", "UA Культура" и региональные телеканалы Общественного вещателя транслируют богослужения и другие обрядовые мероприятия для содействия обеспечению духовных потребностей верующих.

Напомним, вчера, 25 апреля, украинцы массово праздновали Вербное воскресенье. Люди ринулись в церкви и забыли о карантинных ограничениях. Мало кто носил маски и придерживался социальной дистанции.

После этого начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что на пасхальные праздники будут вводиться дополнительные меры, которые помогут соблюдать карантинный режим.

Мы также писали о том, министр здравоохранения Максим Степанов советует украинцам не святить паски. Он подчеркнул, что "Бог точно простит".

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