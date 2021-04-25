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Без масок и дистанции: украинцы массово отмечают Вербное воскресенье

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 21:22
Без масок и дистанции: украинцы массово отмечают Вербное воскресенье Украинцы отмечают Вербное воскресенье без масок и дистанции (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")
Автор: Styler

Сегодня, 25 апреля, православные празднуют Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисус Христос въехал в город на осле, где его встретили, как царя и победителя, устилая путь пальмовыми ветвями. При этом украинцы ринулись в церкви совсем позабыв о карантинных ограничениях.

Соответствующие фото из Киева опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook, а фото из регионов появились в Telegram-канале "Типичный Киев".

Без масок и дистанции: украинцы массово отмечают Вербное воскресеньеБез масок и дистанции: украинцы массово отмечают Вербное воскресенье

Украинцы отмечают Вербное воскресенье в Киеве (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

"Христиане восточного обряда сегодня отмечают Вербное воскресенье. Вот так придерживаются карантинных ограничений в разных городах Украины", - говорится в подписи под фото.

Без масок и дистанции: украинцы массово отмечают Вербное воскресенье

Украинцы отмечают Вербное воскресенье в Николаеве (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")

На фото видны толпы украинцев, которые не придерживаются социальной дистанции. Более того, на большинстве из них нет защитных масок.

Без масок и дистанции: украинцы массово отмечают Вербное воскресенье

Украинцы отмечают Вербное воскресенье во Львове (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")

Реакция власти

Власть планирует на пасхальные праздники вводить дополнительные меры для соблюдения карантинного режима.

"Мы сегодня провели рейд по всем церквам и увидели, что не соблюдаются никакие противоэпидемические правила согласно договоренности, заключенной в четверг и пятницу. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на пасхальные будем проводить дополнительные мероприятия, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", - сказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам перед Пасхой, которую в этом году отмечают 2 мая. Он призвал не ходить в церкви святить паски.

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