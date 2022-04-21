Стало известно, как могут переименовать станцию метро "Дружбы народов"

В Киевском метрополитене хотят поменять название пяти станций, которые ассоциируются у украинцев с Россией. Инициативу поддержали и даже объявили конкурс на новые названия для станций.

Как предлагают переименовать станцию метро "Дружбы народов" – читайте ниже.

Киевский метрополитен начал публичные онлайн-обсуждения по поводу переименования пяти станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью. Онлайн-опросы будут длиться до 15 мая.

В Национальной академии наук Украины выступили с инициативой переименовать станцию метро "Дружбы народов" а честь Бориса Евгеньевича Патона.

Для того чтобы поддержать инициативу и проголосовать по поводу переименования станции метро "Дружба народов" на станцию "Бориса Патона", можно заполнить специальную онлайн-форму по этой ссылке.

Также предлагается придумать новые названия и для других станций – Площадь Льва Толстого, Берестейская, Минская и Героев Днепра.