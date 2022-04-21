Стало відомо, як можуть перейменувати станцію метро "Дружби народів"
У Київському метрополітені хочуть поміняти назву п'яти станцій, які асоціюються в українців з Росією. Ініціативу підтримали та навіть оголосили конкурс на нові назви для станцій.
Як пропонують перейменувати станцію метро "Дружби народів" – читайте нижче.
Київський метрополітен почав публічні онлайн-обговорення з приводу перейменування п'яти станцій метро, назви яких пов'язані з Росією або Білоруссю. Онлайн-опитування триватимуть до 15 травня.
В Національної академії наук України виступили з ініціативою перейменувати станцію метро "Дружби народів" а честь Бориса Євгеновича Патона.
Для того, щоб підтримати ініціативу і проголосувати з приводу перейменування станції метро "Дружба народів" на станцію "Бориса Патона", можна заповнити спеціальну онлайн-форму за цим посиланням.
Також пропонується придумати нові назви й для інших станцій - Площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра.
До речі, раніше ми повідомляли про те, що у Києві вже перейменували сквер Дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя. Цей сквер знаходиться на вулиці Якубовського на Теремках.
А в багатьох містах України планують перейменувати десятки вулиць, які були названі на честь різних представників Радянського Союзу, Росії та Білорусі. Зокрема, вулиці зібралися перейменувати в Ужгород, Львів і Дніпрі.