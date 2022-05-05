Стало известно, когда McDonald's снова заработает в Украине
Рестораны McDonald's закрыты по всей Украине и даже в тех регионах, где относительно спокойно. Многих украинцев интересует, когда же McDonald's снова начнет в нашей стране. Оказалось, что любителям нагетсов и бургеров придется еще подождать.
Что известно об открытии ресторанов McDonald's в Украине – читайте в Styler ниже.
Мы вас любим, но рестораны будут закрытыми
Приблизительно такой текст появился на странице McDonald's Украина еще 24 февраля. В компании сообщили, все рестораны в Украине будут закрыты, а сотрудники останутся дома со своими родными – ради безопасности.
"Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего – дарить вкусные и чудесные моменты для вас!" – говорится в сообщении компании.
Немного позже появилось сообщение, что рестораны закрыты из соображений безопасности, но работники активно помогают. Еда из McDonald's предоставляется местным радам в тех местах, где это безопасно и возможно. Вся продукция забирается и распределяется туда, где она более всего необходима.
В основном – булочки, донаты, десерты, сыр, молоко, вода, фрукты, овощи и одноразовая посуда.
Помощь украинцам
Фундация "Дом Рональда МакДональда" запустила собственную кампанию помощи. Из Латвии в Украину приехала передвижная мобильная амбулатория – с польскими врачами-добровольцами.
Также было собрано четыре фуры гуманитарной помощи, которые приехали из Польши во Львов в конце марта. Часть этой помощи отправили в Харьков и нашим защитникам на передовую.
Еще фундация активно собирает денежные средства и перечисляет их в детские больницы.
А что происходит с McDonald's в России?
В первые дни военной агрессии России против Украины украинцы были возмущены тем, что McDonald's не уходит из РФ. Но уже 8 марта на официальных пабликах компании появилась информация, что McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке.
Всем работникам (а их в РФ более 60 тысяч) – пока сохранят заработную плату.
Когда же откроется McDonald's в Украине
Как сообщили в компании в ответ на запрос издания ZAXID.NET, рестораны McDonald's в Украине не откроются до окончания войны. А все продукты были переданы в гуманитарные штабы. А сотрудникам, которых в Украине более 10 тысяч человек – выплачивают зарплату.
"Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, уже передано местным советам более 58 тысяч тонн продукции на общую сумму более 50 млн гривен на потребности гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы", - сообщили в McDonald's.
Также продолжается работа фундации "Дом Рональда МакДональда" – поддержка детских больниц, помощь в обустройстве Центра детской кардиологии, который переехал из Киева во Львов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в РФ пригрозили арестовать активы компаний и сотрудников, которые уходят из страны.
А также рассказывали о том, что за первые две недели войны Россию покинуло более 100 компаний-гигантов.