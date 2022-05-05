Стало известно, когда McDonald's снова заработает в Украине

Рестораны McDonald's закрыты по всей Украине и даже в тех регионах, где относительно спокойно. Многих украинцев интересует, когда же McDonald's снова начнет в нашей стране. Оказалось, что любителям нагетсов и бургеров придется еще подождать.

Что известно об открытии ресторанов McDonald's в Украине – читайте в Styler ниже.

Мы вас любим, но рестораны будут закрытыми

Приблизительно такой текст появился на странице McDonald's Украина еще 24 февраля. В компании сообщили, все рестораны в Украине будут закрыты, а сотрудники останутся дома со своими родными – ради безопасности.

"Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего – дарить вкусные и чудесные моменты для вас!" – говорится в сообщении компании.

Немного позже появилось сообщение, что рестораны закрыты из соображений безопасности, но работники активно помогают. Еда из McDonald's предоставляется местным радам в тех местах, где это безопасно и возможно. Вся продукция забирается и распределяется туда, где она более всего необходима.

В основном – булочки, донаты, десерты, сыр, молоко, вода, фрукты, овощи и одноразовая посуда.

Помощь украинцам

Фундация "Дом Рональда МакДональда" запустила собственную кампанию помощи. Из Латвии в Украину приехала передвижная мобильная амбулатория – с польскими врачами-добровольцами.

Также было собрано четыре фуры гуманитарной помощи, которые приехали из Польши во Львов в конце марта. Часть этой помощи отправили в Харьков и нашим защитникам на передовую.

Еще фундация активно собирает денежные средства и перечисляет их в детские больницы.

А что происходит с McDonald's в России?

В первые дни военной агрессии России против Украины украинцы были возмущены тем, что McDonald's не уходит из РФ. Но уже 8 марта на официальных пабликах компании появилась информация, что McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке.

Всем работникам (а их в РФ более 60 тысяч) – пока сохранят заработную плату.

Когда же откроется McDonald's в Украине

Как сообщили в компании в ответ на запрос издания ZAXID.NET, рестораны McDonald's в Украине не откроются до окончания войны. А все продукты были переданы в гуманитарные штабы. А сотрудникам, которых в Украине более 10 тысяч человек – выплачивают зарплату.

"Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, уже передано местным советам более 58 тысяч тонн продукции на общую сумму более 50 млн гривен на потребности гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы", - сообщили в McDonald's.

Также продолжается работа фундации "Дом Рональда МакДональда" – поддержка детских больниц, помощь в обустройстве Центра детской кардиологии, который переехал из Киева во Львов.