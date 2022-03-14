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РФ угрожает арестовать активы компаний и сотрудников, которые уходят из страны, - WSJ

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Москва, Понедельник 14 марта 2022 09:55
РФ угрожает арестовать активы компаний и сотрудников, которые уходят из страны, - WSJ Фото: Прокуратура РФ угрожает арестовать активы компаний, которые уходят из страны (flickr.com/moscow-live)
Автор: Валерия Полищук

Прокуратура России пригрозила иностранным компаниям, которые решили прекратить бизнес в стране на фоне войны против Украины, арестами активов и сотрудников. В частности, РФ может арестовать товарные знаки и руководителей, которые критиковали власти страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сотрудники западных производителей продуктов питания, одежды и программного обеспечения получают угрозы от российской прокуратуры по телефону, в письмах и во время визитов сотрудников ведомства.

Такие же угрозы получают и владельцы ресторанных сетей. Среди них - Coca-Cola, McDonaldʼs, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands (владелец KFC).

Из-за угроз по меньшей мере одна иностранная компания приняла решение ограничить общение между российским офисом и другими подразделениями из опасений, что переписка между ними может быть перехвачена.

По словам источников издания, другие фирмы вывезли своих топ-менеджеров за пределы России.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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