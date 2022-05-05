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Стало відомо, коли McDonald's знову запрацює в Україні

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Четвер 05 травня 2022 22:22
Стало відомо, коли McDonald's знову запрацює в Україні Фото: Коли в Україні відкриють McDonald's (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ресторани McDonald's закриті по всій Україні та навіть в тих регіонах, де відносно спокійно. Багатьох українців цікавить, коли ж Mcdonald's знову почне в нашій країні. Виявилося, що любителям нагетсів і бургерів доведеться ще почекати.

Що відомо про відкриття ресторанів Mcdonald's в Україні – читайте в Styler нижче.

Ми вас любимо, але ресторани будуть закритими

Приблизно такий текст з'явився на сторінці McDonald's Україна ще 24 лютого. У компанії повідомили, всі ресторани в Україні будуть закриті, а співробітники залишаться вдома зі своїми рідними – заради безпеки.

"Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас, посміхатися і робити те, що ми робимо найкраще – дарувати смачні та чудові моменти для вас!"- йдеться в повідомленні компанії.

Трохи пізніше з'явилося повідомлення, що Ресторани закриті з міркувань безпеки, але працівники активно допомагають. Їжа з McDonald's надається місцевим радам в тих місцях, де це безпечно і можливо. Вся продукція забирається і розподіляється туди, де вона найбільше необхідна.

В основному - булочки, донати, десерти, сир, молоко, вода, фрукти, овочі та одноразовий посуд.

Допомога українцям

Фундація "будинок Рональда МакДональда" запустила власну кампанію допомоги. З Латвії в Україну приїхала пересувна мобільна амбулаторія - з польськими лікарями-добровольцями.

Також було зібрано чотири фури гуманітарної допомоги, які приїхали з Польщі до Львова наприкінці березня. Частину цієї допомоги відправили до Харкова і нашим захисникам на передову.

Ще Фундація активно збирає кошти та перераховує їх в дитячі лікарні.

А що відбувається з McDonald's в Росії?

У перші дні військової агресії Росії проти України українці були обурені тим, що McDonald's не йде з РФ. Але вже 8 березня на Офіційних пабліках компанії з'явилася інформація, що McDonald's прийняв рішення тимчасово закрити всі ресторани в Росії та призупинити всі операції на ринку.

Всім працівникам (а їх у РФ понад 60 тисяч) – поки збережуть заробітну плату.

Коли ж відкриється McDonald's в Україні

Як повідомили в компанії у відповідь на запит видання ZAXID.NET, Ресторани McDonald's в Україні не відкриються до закінчення війни. А всі продукти були передані в гуманітарні штаби. А співробітникам, яких в Україні понад 10 тисяч осіб – виплачують зарплату.

"З ресторанів, в яких це було безпечно зробити, вже передано місцевим радам понад 58 тисяч тонн продукції на загальну суму понад 50 млн гривень на потреби цивільного населення і захисників. Крім того, компанія продовжує організовувати поставки в Гуманітарні штаби", - повідомили в McDonald's.

Також триває робота Фундації "будинок Рональда МакДональда" - підтримка дитячих лікарень, допомога в облаштуванні Центру дитячої кардіології, який переїхав з Києва до Львова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у РФ пригрозили заарештувати активи компаній і співробітників, які йдуть з країни.

А також розповідали про те, що за перші два тижні війни Росію покинуло понад 100 компаній-гігантів.

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