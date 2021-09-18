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Стало известно, по кому в первую очередь ударит реестр олигархов

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Суббота 18 сентября 2021 08:09
Стало известно, по кому в первую очередь ударит реестр олигархов Коллаж РБК-Украина: на ком скажется запуск системы мониторинга олигархов
Автор: Владимир Костырин

Законопроект об олигархах в случае принятия и запуска системы мониторинга от СНБО окажет негативное влияние на экономику и вызовет проблемы для обычных граждан, так как им при попадании в соответствующий реестр станет труднее получать доступ к финансированию за границей.

Об этом рассказал бывший глава Минфина и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он указал на ситуацию с декларациями о доходах, и подчеркнул, что такие документы де-факто не помогли применить санкции в отношении ряда влиятельных и богатейших политиков, которых причисляют к олигархам.

"Я, в частности, один из тех, кто внедрял декларации. Их цель заключалась в другом: приходит какой-то новый человек в политику, с небольшими доходами, а потом, если он за счет коррупции... набирает кучу имущества, то оно выплывет в декларации. Это можно будет заметить. Для олигархов это не работает", - заявил Данилюк.

Бывший чиновник обратил внимание, что для граждан, которые попадут в систему мониторинга олигархов, будет сложнее получать доступ к финансированию за рубежом.

"Коломойскому нечего бояться, а остальным, кто окажется в этом реестре, будет гораздо труднее получать финансирование. А это - тысячи и десятки тысяч людей, которые получают работу. То есть власть, которая вводит этот реестр, должна думать о последствиях. Это однозначно влияет на экономику, на предприятия", - предупредил Данилюк.

Также он высказался, кто сможет получить плюсы от деолигархизации.

"Власть перекупает депутатов, которые финансировались за счет коррупционных потоков. Это такая "деолигархизация" по-украински", - резюмировал Данилюк.

Видео: Александр Данилюк объяснил, кто пострадает от закона об олигархах

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украине.


Также украинцы в студии рассказали, чувствуют ли сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией.


В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинцев подружиться с Лукашенко.


Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого россиянами над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний".


И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторах и новых вызовах перед Украиной.

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