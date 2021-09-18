Данилов о мониторинге олигархов: в системе будет вся информация об этих людях

В системе мониторинга будет вся информация об олигархах. Это заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Она (система мониторинга олигархов - ред.) В случае принятия депутатами (закона - ред.), Готова к работе. Она имеет высокий уровень защищенности. Она довольно сложная и объединяет в себе всю информацию о всех этих людей: где их состояние , чем они занимались, откуда они все взяли. и тогда будет понятно, кто и где взялся "- сообщил Алексей Данилов.

Ранее мы сообщали, что СНБО запустил систему мониторинга олигархов.

В новом выпуске политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября главная тема эфира - "Закон об олигархах". Эксперты и гости студии, среди которых Алексей Данилов, Денис Малюська, Людмила Денисова, а также Томаш Фиала, Давид Арахамия, Марина Ставнийчук и другие, обсуждают, кто получит выгоду от закона и кого именно запишут в олигархи. А также то, какой реакции ждать от Венецианской комиссии.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 17 сентября

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украине.



Также украинцы в студии рассказали, чувствуют ли сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией.



В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинцев подружиться с Лукашенко.



Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого россиянами над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний".



И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторах и новых вызовах перед Украиной.