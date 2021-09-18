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Стало відомо, по кому в першу чергу вдарить реєстр олігархів

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Субота 18 вересня 2021 08:09
Стало відомо, по кому в першу чергу вдарить реєстр олігархів Колаж РБК-Україна: на кому відіб'ється запуск системи моніторингу олігархів
Автор: Володимир Костирін

Законопроект про олігархів у разі ухвалення і запуску системи моніторингу від РНБО матиме негативний вплив на економіку і викличе проблеми для звичайних громадян, оскільки їм при попаданні до відповідного реєстру стане важче отримувати доступ до фінансування за кордоном.

Про це розповів колишній глава Мінфіну і екс-секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він вказав на ситуацію з деклараціями про доходи, і наголосив, що такі документи де-факто не допомогли вжити санкції щодо низки впливових і найбагатших політиків, яких зараховують до олігархів.

"Я, зокрема, один з тих, хто впроваджував декларації. Їх мета полягала в іншому: приходить якась нова людина в політику, з невеликими доходами, а потім, якщо вона за рахунок корупції... набирає купу майна, то воно випливе в декларації. Це можна буде помітити. Для олігархів це не працює", - заявив Данилюк.

Колишній чиновник звернув увагу, що для громадян, які потраплять до системи моніторингу олігархів, буде складніше отримувати доступ до фінансування за кордоном.

"Коломойському нема чого боятися, а іншим, хто опиниться в цьому реєстрі, буде набагато важче отримувати фінансування. А це - тисячі й десятки тисяч людей, які отримують роботу. Тобто влада, яка вводить цей реєстр, повинна думати про наслідки. Це однозначно впливає на економіку, на підприємства", - попередив Данилюк.

Також він висловився, хто зможе отримати плюси від деолігархізації.

"Влада перекуповує депутатів, які фінансувалися за рахунок корупційних потоків. Це така "деолігархізація" по-українськи", - резюмував Данилюк.

Відео: Олександр Данилюк пояснив, хто постраждає від закону про олігархів

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів, для чого Росія проводить масштабні військові навчання на території Білорусі та до чого готуватися Україні.


Також українці у студії розповіли, чи відчувають зараз загрозу повномасштабної війни з Росією.


У той же час нардеп Євген Шевченко у прямому ефірі переконував українців подружитися з Лукашенком.


Крім того, дивіться великий сюжет про спогади родичів загиблих пасажирів збитого росіянами над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній".


І послухайте роздуми Савіка Шустера про сучасних диктаторів і нові виклики перед Україною.

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Олександр Данілюк Економіка України
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