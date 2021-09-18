Стало відомо, по кому в першу чергу вдарить реєстр олігархів

Законопроект про олігархів у разі ухвалення і запуску системи моніторингу від РНБО матиме негативний вплив на економіку і викличе проблеми для звичайних громадян, оскільки їм при попаданні до відповідного реєстру стане важче отримувати доступ до фінансування за кордоном.

Про це розповів колишній глава Мінфіну і екс-секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера ".

Він вказав на ситуацію з деклараціями про доходи, і наголосив, що такі документи де-факто не допомогли вжити санкції щодо низки впливових і найбагатших політиків, яких зараховують до олігархів.

"Я, зокрема, один з тих, хто впроваджував декларації. Їх мета полягала в іншому: приходить якась нова людина в політику, з невеликими доходами, а потім, якщо вона за рахунок корупції... набирає купу майна, то воно випливе в декларації. Це можна буде помітити. Для олігархів це не працює", - заявив Данилюк.

Колишній чиновник звернув увагу, що для громадян, які потраплять до системи моніторингу олігархів, буде складніше отримувати доступ до фінансування за кордоном.

"Коломойському нема чого боятися, а іншим, хто опиниться в цьому реєстрі, буде набагато важче отримувати фінансування. А це - тисячі й десятки тисяч людей, які отримують роботу. Тобто влада, яка вводить цей реєстр, повинна думати про наслідки. Це однозначно впливає на економіку, на підприємства", - попередив Данилюк.

Також він висловився, хто зможе отримати плюси від деолігархізації.

"Влада перекуповує депутатів, які фінансувалися за рахунок корупційних потоків. Це така "деолігархізація" по-українськи", - резюмував Данилюк.

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