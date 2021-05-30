Стало известно, кому достанутся 30 миллионов от принца Филиппа

Королевская семья не хочет разглашать подробности завещания принца Филиппа, однако стало известно, что он завещал 30 миллионов фунтов стерлингов трем своим ближайшим сотрудникам.
Об этом сообщает Hello!
Герцог Эдинбургский поблагодарил троих своих помощников и включил их в свое завещание. Речь идет о личном секретаре Филиппа бригадном генерале Арчи Миллер-Бейкуэлле, его паже Уильяме Хендерсоне и камердинере Стивене Ньедожадло.
Трое мужчин ухаживали за принцем Филиппом, особенно в последние годы. Отметим, что бригадный генерал Миллер-Бейкуэлл не раз заменял герцога, когда он не мог присутствовать на торжественных мероприятиях.
Паж и камердинер Филиппа также по очереди помогали ему, когда он жил на Вуд Фарм в Сандрингеме, где он провел большую часть своей пенсионной жизни, а затем во время его пребывания в Виндзорском замке, где он жил вместе с королевой во время пандемии.
Напомним, герцог скончался 9 апреля этого года в возрасте 99 лет. До своего столетия он не дожил пару месяцев. Его похороны состоялись через восемь дней. На церемонии не было много людей в соответствии с карантинными ограничениями правительства.
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