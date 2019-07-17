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Я был малороссом: Зеленский поскандалил в Николаеве

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 19:13
Я был малороссом: Зеленский поскандалил в Николаеве
Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленского призвали доказать, что он не "малоросс". Президент выдвинул встречное требование

Владимир Зеленский отличился еще одним конфликтом во время своего визита в Николаев. Он встретился с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко и между ними возникла перепалка, так как журналисты напомнили, что во время избирательной кампании она назвала Зеленского "малороссом". Видео разместили на YouTube-канале "НикВести".

Виктория Москаленко во время президентских выборов писала в комментариях на Facebook, что Владимир Зеленский "малоросс" и призывала его снять свою кандидатуру.

"Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день", - сказал Зеленский.

Он поинтересовался при личной встрече у Москаленко, чем же он ей так не нравится.

"Я малоросс? Вы серьезно считаете, что я малоросс?" — спросил он.

"Я так не считаю. Просто на тот момент поддерживала Порошенко", – ответила Москаленко.

"На тот момент я был малоросом, а сейчас исправился и стал украинцем?.. Придется вам как-то выживать, со мною, с малоросом, ну как-то так", - отреагировал на ее слова президент Украины.

Зеленский поскандалил с Москаленко в Николаеве (YouTube/НикВести)

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский нагрубил главе Николаевской ОГА.

А также рассказывали о том, что Офис Зеленского снова угодил в скандал.

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