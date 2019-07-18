Стало відомо, ким Зеленський стане після президентства: це мрія

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський навряд чи повернеться на сцену в якості актора "Кварталу 95"

Володимир Зеленський після того, як піде з посади президента України, швидше за все, повернеться в студію "Квартал 95". Про це сказав сценарист і продюсер, перший помічник президента Сергій Шефір в інтерв'ю виданню LB.ua.

При цьому Шефір не впевнений, що Зеленський знову стане актором і буде грати, наприклад, у "Вечірньому Кварталі". Новоспечений держчиновник вважає, що колишній лідер "Кварталу 95" сконцентрується на продюсерській діяльності.

"Володимир Олександрович вже давно не просто актор, а продюсер з великої літери. Він сценарист, організатор, движок - паровозик, який рухає вагончики. Бути йому чи не бути актором після президентства - питання, на яке мені самому цікаво почути відповідь. Але я впевнений, що він зможе залишитися продюсером і створювати велике хороше кіно", - зазначив Шефір.

Сергій Шефір (фото: uk.wikipedia.org)

Також чиновник зізнався, що його мрія - після держслужби повернутися до творчої роботи. Більше того, він "рахує дні" до того моменту. Адже Шефір, Зеленський та інші "кварталівці" хочуть робити велике кіно.

"Взагалі наша мрія - це "Оскар", - сказав він.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський відзначився конфліктом під час свого візиту в Миколаїв, розповівши про "малоросів".