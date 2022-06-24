Стало известно, на каком масле полезнее всего жарить мясо, а на каком яйца

Часто на кухнях самым ходовым маслом является подсолнечное, которое используют для жарки разных продуктов "по умолчанию". Но на самом деле оно считается одним из самых вредных для здоровья из всех других растительных масел, так как содержит много жиров Омега-6.

Какое масло лучше использовать для обжарки и приготовления тех или иных блюд - читайте в материале ниже.

Популярность подсолнечного масла среди хозяек объясняется дешевизной и нейтральным вкусом, длительным сроком хранения, "стойкостью" к высоким температурам во время приготовления пищи на плите. Но если в приоритете - забота о здоровье организма, то рекомендуется подобрать альтернативный вариант. Для жарки лучше всего подходят такие масла: оливковое,

кокосовое.

рапсовое (масло канолы)

кокосовое,

топленое сливочное,

масло авокадо (по составу жирных кислот похоже с оливковым, но по цене - значительно дороже). На каком масле - что жарить Выбор масла зависит прежде всего от блюда, которое вы готовите. Яичницу или омлет лучше жарить на сливочном масле - из-за непродолжительного нагрева на сковороде. К тому же такое масло содержит важные витамины А и Е.

Для мяса отлично подходит рапсовое и оливковое масло - опять же из-за температуры нагрева, и содержания омега-9 жирных кислот. Говяжий стейк - на оливковом, для куриной грудки идеально подойдет рисовое и кокосовое масло, для котлет - рафинированное оливковое или масло канолы. Добавим, что колбасу, ветчину и бекон лучше вообще не жарить (на любом масле), так как у них при нагревании повышается количество вредных для организма трансжиров.

Для жарки картофеля рекомендуют использовать рафинированное растительное масло с высоким содержанием насыщенных жирных кислот (рисовое, пальмовое, масло канолы).

Для обжаривания кабачков и баклажанов тоже лучше отдать предпочтение рапсовому маслу или рисовому.

Для гренок и обжарки хлеба отлично подходит оливковое масло. Аналогично и для макарон или пельменей.

Для приготовления блинов советуют использовать топленое сливочное масло, которое не даст пригореть, и сохранит мягкий сливочный вкус.

Для приготовления жареной рыбы советуют использовать рафинированное оливковое масло, что позволяет минимизировать риск формирования токсинов, которые образовываются во время термообработки.