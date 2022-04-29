Мясо с "душком": как спасти подручными средствами, и когда надо просто выбросить

Бывает так, что купленное недавно мясо может приобрести неприятный запах. В некоторых случаях его можно спасти, а в некоторых - лучше просто выбросить.

"Душок" в мясе может появиться, если оно:

лежало в холодильнике в целлофановом пакете и набралось неприятного запаха;

некоторое время лежало при комнатной температуре и там начали размножаться микроорганизмы.

В некоторых случаях мясо может немного испортиться или же совершенно протухнуть.

Когда мясо надо выбросить

Если кроме запаха изменился цвет мяса, появилась слизь, если запах испорченного мяса очень сильный - его уже не спасти.

Если запах не исчез несмотря на все примененные методы и ощущается при готовке, и в самом готовом блюде, его лучше не есть.

Если мясо задохнулся в пакете, и запах не сильный, его можно спасти так: