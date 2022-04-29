Мясо с "душком": как спасти подручными средствами, и когда надо просто выбросить
Фото: Как спасти мясо с душком (pixabay.com)
Бывает так, что купленное недавно мясо может приобрести неприятный запах. В некоторых случаях его можно спасти, а в некоторых - лучше просто выбросить.
Об этом пишет Emuna.
"Душок" в мясе может появиться, если оно:
- лежало в холодильнике в целлофановом пакете и набралось неприятного запаха;
- некоторое время лежало при комнатной температуре и там начали размножаться микроорганизмы.
В некоторых случаях мясо может немного испортиться или же совершенно протухнуть.
Когда мясо надо выбросить
Если кроме запаха изменился цвет мяса, появилась слизь, если запах испорченного мяса очень сильный - его уже не спасти.
Если запах не исчез несмотря на все примененные методы и ощущается при готовке, и в самом готовом блюде, его лучше не есть.
Если мясо задохнулся в пакете, и запах не сильный, его можно спасти так:
- Вымочить в холодной воде с ложкой уксуса в течение часа, после чего ополоснуть.
- Вымочить в лимонном соке или вине в течение часа. Если кусок большой, его следует разрезать на части. После этого промыть.
- Небольшие куски вымазать в горчице и оставить на час. После этого тщательно промыть.
- Вымочить в соленой воде (соли должно быть много), после чего тщательно промыть.
- Вымочить в слабом, еле розовом, растворе марганцовки, после чего промыть в проточной воде и на 15 минут оставить в холодной.
- Нарезать в емкость с мясом лук, чеснок, добавить пряных трав и оставить на час.
- Натереть солью и сахаром. Возьмите по 1-й столовой ложке того и другого и натрите поочередно кусок мяса со всех сторон. Через 2 часа промойте в проточной воде.
- Замариновать в течение часа в гранатовом соке. Промывать его потом не обязательно.
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