UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, в каком городе может пройти Евровидение 2023

В каком городе пройдет Евровидение 2023 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Евровидение 2023 будет проведено в одном из городов Британии. Вещатель BBC объявил шортлист локации, отобрав семь из 17-ти британских городов.

Об этом речь идет в заявлении национального вещателя Британии от 12 августа.

Соревноваться будут семь крупных городов:

  • Бирмингем,
  • Глазго,
  • Лидс,
  • Ливерпул,
  • Манчестер,
  • Ньюкасл,
  • Шеффилд.

Эти города проходят в следующий этап отбора города-хозяина 67-го конкурса Евровидения.

Победители KALUSH Orchestra и британец Sam Ryder, занявший второе место (коллаж РБК-Украина)

  • ,

Что известно об участии Украины в конкурсе

Отметим, что несмотря на то, что Евровидение будет не в Украине, наш колорит там обязательно будет. Ведь представители "UA: Суспільне" будут сотрудничать с BBC для разработки украинских элементов шоу.

Кроме того, Украина автоматически попадет в Гранд-финал вместе с "большой пятеркой" (в которую входит Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания).

"Намерены провести действительно уникальный песенный конкурс, который отметит удивительность Украины и покажет британскую музыку и творчество во всем их многообразии", - отметила Кейт Филипс, директор несценарного контента BBC.

Группа KALUSH Orchestra после победы на Евровидении 2022 (фото: Getty Images)

Напомним, что 25 июля было окончательно принято решение о том, что проведение Евровидения 2023 будет не в Украине, а в Британии.

Именно британский музыкант Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место в конкурсе. Первое место заняли KALUSH Orchestra с песней "Стефания".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение