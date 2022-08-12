Стало відомо, в якому місті може пройти Євробачення 2023

Євробачення 2023 буде проведено в одному з міст Великої Британії. Мовник BBC оголосив шортлист локації, відібравши сім із 17-ти британських міст.
Про це йдеться у заяві національного мовника Великої Британії від 12 серпня.
Ці міста проходять до наступного етапу відбору міста-господаря 67-го конкурсу Євробачення.
Переможці KALUSH Orchestra і британець Sam Ryder, який зайняв друге місце (колаж РБК-Україна)
Зазначимо, що попри те, що Євробачення буде не в Україні, наш колорит там обов'язково буде. Адже представники "UA: Суспільне" співпрацюватимуть із BBC для розробки українських елементів шоу.
Крім того Україна автоматично потрапить до Гранд-фіналу разом із "великою п'ятіркою" (до якої входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія).
"Маємо намір провести справді унікальний пісенний конкурс, який відзначить дивовижність України та покаже британську музику і творчість у всьому їхньому розмаїтті", - зазначила Кейт Філіпс, директорка несценарного контенту BBC.
Гурт KALUSH Orchestra після перемоги на Євробаченні 2022 (фото: Getty Images)
Нагадаємо, що 25 липня було остаточно ухвалено рішення про те, що проведення Євробачення 2023 буде не в Україні, а в Британії.
Саме британський музикант Сем Райдер з піснею Space Man посів друге місце в конкурсі. Перше місце зайняли KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія".