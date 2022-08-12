RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, в якому місті може пройти Євробачення 2023

В якому місті пройде Євробачення 2023 (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Євробачення 2023 буде проведено в одному з міст Великої Британії. Мовник BBC оголосив шортлист локації, відібравши сім із 17-ти британських міст.

Про це йдеться у заяві національного мовника Великої Британії від 12 серпня.

Змагатися будуть сім великих міст:

  • Бірмінгем,
  • Глазго,
  • Лідс,
  • Ліверпуль,
  • Манчестер,
  • Ньюкасл,
  • Шеффілд.

Ці міста проходять до наступного етапу відбору міста-господаря 67-го конкурсу Євробачення.

Переможці KALUSH Orchestra і британець Sam Ryder, який зайняв друге місце (колаж РБК-Україна)

  • ,

Що відомо про участь України в конкурсі

Зазначимо, що попри те, що Євробачення буде не в Україні, наш колорит там обов'язково буде. Адже представники "UA: Суспільне" співпрацюватимуть із BBC для розробки українських елементів шоу.

Крім того Україна автоматично потрапить до Гранд-фіналу разом із "великою п'ятіркою" (до якої входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія).

"Маємо намір провести справді унікальний пісенний конкурс, який відзначить дивовижність України та покаже британську музику і творчість у всьому їхньому розмаїтті", - зазначила Кейт Філіпс, директорка несценарного контенту BBC.

Гурт KALUSH Orchestra після перемоги на Євробаченні 2022 (фото: Getty Images)

Нагадаємо, що 25 липня було остаточно ухвалено рішення про те, що проведення Євробачення 2023 буде не в Україні, а в Британії.

Саме британський музикант Сем Райдер з піснею Space Man посів друге місце в конкурсі. Перше місце зайняли KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення