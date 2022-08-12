Стало відомо, в якому місті може пройти Євробачення 2023

Змагатися будуть сім великих міст:

Бірмінгем,

Глазго,

Лідс,

Ліверпуль,

Манчестер,

Ньюкасл,

Шеффілд.

Ці міста проходять до наступного етапу відбору міста-господаря 67-го конкурсу Євробачення.

Переможці KALUSH Orchestra і британець Sam Ryder, який зайняв друге місце (колаж РБК-Україна)







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Що відомо про участь України в конкурсі

Зазначимо, що попри те, що Євробачення буде не в Україні, наш колорит там обов'язково буде. Адже представники "UA: Суспільне" співпрацюватимуть із BBC для розробки українських елементів шоу.

Крім того Україна автоматично потрапить до Гранд-фіналу разом із "великою п'ятіркою" (до якої входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія).

"Маємо намір провести справді унікальний пісенний конкурс, який відзначить дивовижність України та покаже британську музику і творчість у всьому їхньому розмаїтті", - зазначила Кейт Філіпс, директорка несценарного контенту BBC.

Гурт KALUSH Orchestra після перемоги на Євробаченні 2022 (фото: Getty Images)