Стало известно, в каком городе может пройти Евровидение 2023
Евровидение 2023 будет проведено в одном из городов Британии. Вещатель BBC объявил шортлист локации, отобрав семь из 17-ти британских городов.
Об этом речь идет в заявлении национального вещателя Британии от 12 августа.
Соревноваться будут семь крупных городов:
- Бирмингем,
- Глазго,
- Лидс,
- Ливерпул,
- Манчестер,
- Ньюкасл,
- Шеффилд.
Эти города проходят в следующий этап отбора города-хозяина 67-го конкурса Евровидения.
Победители KALUSH Orchestra и британец Sam Ryder, занявший второе место (коллаж РБК-Украина)
По каким критериям происходит отбор
- Наличие соответствующего помещения и достаточного пространства для выполнения требований песенного конкурса.
- Обязательства, которые может взять город или регион по проведению мероприятия, включая финансовый вклад.
- "Культурное предложение", которое включает местную и региональную деятельность, а также демонстрацию украинской культуры и музыки.
- Согласование со стратегическими приоритетами BBC, как общественного вещателя, такими как обеспечение ценности для всех аудиторий и поддержка экономики Британии.
Что известно об участии Украины в конкурсе
Отметим, что несмотря на то, что Евровидение будет не в Украине, наш колорит там обязательно будет. Ведь представители "UA: Суспільне" будут сотрудничать с BBC для разработки украинских элементов шоу.
Кроме того, Украина автоматически попадет в Гранд-финал вместе с "большой пятеркой" (в которую входит Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания).
"Намерены провести действительно уникальный песенный конкурс, который отметит удивительность Украины и покажет британскую музыку и творчество во всем их многообразии", - отметила Кейт Филипс, директор несценарного контента BBC.
Группа KALUSH Orchestra после победы на Евровидении 2022 (фото: Getty Images)
Напомним, что 25 июля было окончательно принято решение о том, что проведение Евровидения 2023 будет не в Украине, а в Британии.
Именно британский музыкант Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место в конкурсе. Первое место заняли KALUSH Orchestra с песней "Стефания".