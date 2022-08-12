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Стало известно, в каком городе может пройти Евровидение 2023

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Пятница 12 августа 2022 11:17
Стало известно, в каком городе может пройти Евровидение 2023 В каком городе пройдет Евровидение 2023 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Евровидение 2023 будет проведено в одном из городов Британии. Вещатель BBC объявил шортлист локации, отобрав семь из 17-ти британских городов.

Об этом речь идет в заявлении национального вещателя Британии от 12 августа.

Соревноваться будут семь крупных городов:

  • Бирмингем,
  • Глазго,
  • Лидс,
  • Ливерпул,
  • Манчестер,
  • Ньюкасл,
  • Шеффилд.

Эти города проходят в следующий этап отбора города-хозяина 67-го конкурса Евровидения.

Стало известно, в каком городе может пройти Евровидение 2023Победители KALUSH Orchestra и британец Sam Ryder, занявший второе место (коллаж РБК-Украина)

По каким критериям происходит отбор

  • Наличие соответствующего помещения и достаточного пространства для выполнения требований песенного конкурса.
  • Обязательства, которые может взять город или регион по проведению мероприятия, включая финансовый вклад.
  • "Культурное предложение", которое включает местную и региональную деятельность, а также демонстрацию украинской культуры и музыки.
  • Согласование со стратегическими приоритетами BBC, как общественного вещателя, такими как обеспечение ценности для всех аудиторий и поддержка экономики Британии.

Что известно об участии Украины в конкурсе

Отметим, что несмотря на то, что Евровидение будет не в Украине, наш колорит там обязательно будет. Ведь представители "UA: Суспільне" будут сотрудничать с BBC для разработки украинских элементов шоу.

Кроме того, Украина автоматически попадет в Гранд-финал вместе с "большой пятеркой" (в которую входит Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания).

"Намерены провести действительно уникальный песенный конкурс, который отметит удивительность Украины и покажет британскую музыку и творчество во всем их многообразии", - отметила Кейт Филипс, директор несценарного контента BBC.

Стало известно, в каком городе может пройти Евровидение 2023

Группа KALUSH Orchestra после победы на Евровидении 2022 (фото: Getty Images)

Напомним, что 25 июля было окончательно принято решение о том, что проведение Евровидения 2023 будет не в Украине, а в Британии.

Именно британский музыкант Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место в конкурсе. Первое место заняли KALUSH Orchestra с песней "Стефания".

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