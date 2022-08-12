Стало известно, в каком городе может пройти Евровидение 2023

Евровидение 2023 будет проведено в одном из городов Британии. Вещатель BBC объявил шортлист локации, отобрав семь из 17-ти британских городов.

Об этом речь идет в заявлении национального вещателя Британии от 12 августа.

Соревноваться будут семь крупных городов:

Бирмингем,

Глазго,

Лидс,

Ливерпул,

Манчестер,

Ньюкасл,

Шеффилд.

Эти города проходят в следующий этап отбора города-хозяина 67-го конкурса Евровидения.

Победители KALUSH Orchestra и британец Sam Ryder, занявший второе место (коллаж РБК-Украина)

По каким критериям происходит отбор

Наличие соответствующего помещения и достаточного пространства для выполнения требований песенного конкурса.

Обязательства, которые может взять город или регион по проведению мероприятия, включая финансовый вклад.

"Культурное предложение", которое включает местную и региональную деятельность, а также демонстрацию украинской культуры и музыки.

Согласование со стратегическими приоритетами BBC , как общественного вещателя, такими как обеспечение ценности для всех аудиторий и поддержка экономики Британии.

Что известно об участии Украины в конкурсе

Отметим, что несмотря на то, что Евровидение будет не в Украине, наш колорит там обязательно будет. Ведь представители "UA: Суспільне" будут сотрудничать с BBC для разработки украинских элементов шоу.

Кроме того, Украина автоматически попадет в Гранд-финал вместе с "большой пятеркой" (в которую входит Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания).

"Намерены провести действительно уникальный песенный конкурс, который отметит удивительность Украины и покажет британскую музыку и творчество во всем их многообразии", - отметила Кейт Филипс, директор несценарного контента BBC.

Группа KALUSH Orchestra после победы на Евровидении 2022 (фото: Getty Images)