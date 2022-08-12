Стало відомо, в якому місті може пройти Євробачення 2023

Євробачення 2023 буде проведено в одному з міст Великої Британії. Мовник BBC оголосив шортлист локації, відібравши сім із 17-ти британських міст.

Про це йдеться у заяві національного мовника Великої Британії від 12 серпня.

Змагатися будуть сім великих міст:

Бірмінгем,

Глазго,

Лідс,

Ліверпуль,

Манчестер,

Ньюкасл,

Шеффілд.

Ці міста проходять до наступного етапу відбору міста-господаря 67-го конкурсу Євробачення.

Переможці KALUSH Orchestra і британець Sam Ryder, який зайняв друге місце (колаж РБК-Україна)

За якими критеріями відбувається відбір

Наявність відповідного приміщення та достатнього простору для виконання вимог пісенного конкурсу.

Зобов’язання, які може взяти місто чи регіон щодо проведення заходу, включно з фінансовим внеском.

"Культурна пропозиція", яка включає місцеву та регіональну діяльність, а також демонстрацію української культури та музики.

Узгодження зі стратегічними пріоритетами BBC , як громадського мовника, такими як забезпечення цінності для всіх аудиторій і підтримка економіки Британії.

Що відомо про участь України в конкурсі

Зазначимо, що попри те, що Євробачення буде не в Україні, наш колорит там обов'язково буде. Адже представники "UA: Суспільне" співпрацюватимуть із BBC для розробки українських елементів шоу.

Крім того Україна автоматично потрапить до Гранд-фіналу разом із "великою п'ятіркою" (до якої входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія).

"Маємо намір провести справді унікальний пісенний конкурс, який відзначить дивовижність України та покаже британську музику і творчість у всьому їхньому розмаїтті", - зазначила Кейт Філіпс, директорка несценарного контенту BBC.

Гурт KALUSH Orchestra після перемоги на Євробаченні 2022 (фото: Getty Images)