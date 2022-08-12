ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, в якому місті може пройти Євробачення 2023

Новость на русском →
П'ятниця 12 серпня 2022 11:17
Стало відомо, в якому місті може пройти Євробачення 2023 В якому місті пройде Євробачення 2023 (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Євробачення 2023 буде проведено в одному з міст Великої Британії. Мовник BBC оголосив шортлист локації, відібравши сім із 17-ти британських міст.

Про це йдеться у заяві національного мовника Великої Британії від 12 серпня.

Змагатися будуть сім великих міст:

  • Бірмінгем,
  • Глазго,
  • Лідс,
  • Ліверпуль,
  • Манчестер,
  • Ньюкасл,
  • Шеффілд.

Ці міста проходять до наступного етапу відбору міста-господаря 67-го конкурсу Євробачення.

Стало відомо, в якому місті може пройти Євробачення 2023

Переможці KALUSH Orchestra і британець Sam Ryder, який зайняв друге місце (колаж РБК-Україна)

За якими критеріями відбувається відбір

  • Наявність відповідного приміщення та достатнього простору для виконання вимог пісенного конкурсу.
  • Зобов’язання, які може взяти місто чи регіон щодо проведення заходу, включно з фінансовим внеском.
  • "Культурна пропозиція", яка включає місцеву та регіональну діяльність, а також демонстрацію української культури та музики.
  • Узгодження зі стратегічними пріоритетами BBC, як громадського мовника, такими як забезпечення цінності для всіх аудиторій і підтримка економіки Британії.

Що відомо про участь України в конкурсі

Зазначимо, що попри те, що Євробачення буде не в Україні, наш колорит там обов'язково буде. Адже представники "UA: Суспільне" співпрацюватимуть із BBC для розробки українських елементів шоу.

Крім того Україна автоматично потрапить до Гранд-фіналу разом із "великою п'ятіркою" (до якої входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія).

"Маємо намір провести справді унікальний пісенний конкурс, який відзначить дивовижність України та покаже британську музику і творчість у всьому їхньому розмаїтті", - зазначила Кейт Філіпс, директорка несценарного контенту BBC.

Стало відомо, в якому місті може пройти Євробачення 2023

Гурт KALUSH Orchestra після перемоги на Євробаченні 2022 (фото: Getty Images)

Нагадаємо, що 25 липня було остаточно ухвалено рішення про те, що проведення Євробачення 2023 буде не в Україні, а в Британії.

Саме британський музикант Сем Райдер з піснею Space Man посів друге місце в конкурсі. Перше місце зайняли KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя