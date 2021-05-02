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Стало известно, каким будет курс доллара после Пасхи

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 07:26
Стало известно, каким будет курс доллара после Пасхи Фото: эксперты дали прогноз по курсу доллара (РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Официальный курс доллара к гривне после Пасхи и майских праздников 5 мая упадет. Правда, незначительно.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно им, доллар по сравнению с 20 апреля снизится всего на две копейки и будет стоить 27,73 грн. Курс евро тоже ждет откат назад - с 33,64 грн до 33,51 грн.

Что говорят эксперты про курс доллара после Пасхи

В первую неделю мая средний курс продажи наличного доллара будет стабильным, в рамках 27,65-27,95 грн, считает аналитик Артем Беркович.

"В период майских праздников курс конвертации валютных накоплений населения должен быть невыгодным. Это традиционная динамика за многие годы", - сказал эксперт в комментарии "Сегодня".

Но некоторые эксперты придерживаются другого мнения.

"Курс доллара после майских праздников в Украине немного вырастет. Это связано с тем, что после празднований экономическая жизнь восстановится и спрос на американскую валюту снова повысится", - считает экономический эксперт Александр Хмелевский.

Он прогнозирует курс на уровне 28,00-28,7 грн за доллар.

"После майских праздников практически все регионы Украины выйдут из красной зоны карантина. Экономическая жизнь активизируется. Соответственно возрастет спрос на иностранную валюту и восстановится девальвация гривны", - сказал эксперт.

Основные факторы влияния на гривну в начале мая

По словам специалистов, главными факторами, от которых будет зависеть курс валют в Украине, являются:

  • рост цен на экспортируемые Украиной товары, что сулит прибыль государственной казне
  • оптимистичные заявления, что МВФ готовится к выдаче транша Украине в сентябре
  • решение НБУ повысить учетную ставку до 7,5%
  • продажи иностранной валюты со стороны спекулянтов на межбанке.

Напомним, ранее появился прогноз правительства, какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года.

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