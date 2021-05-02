Стало відомо, яким буде курс долара після Великодня

Офіційний курс долара до гривні після Великодня і травневих свят 5 травня впаде. Правда, незначно.

Згідно з ними, долар у порівнянні з 20 квітня знизиться всього на дві копійки і коштуватиме 27,73 грн. Курс євро теж чекає відкат назад - з 33,64 грн до 33,51 грн.

Що кажуть експерти про курс долара після Великодня

У перший тиждень травня середній курс продажу готівкового долара буде стабільним, в рамках 27,65-27,95 грн, вважає аналітик Артем Беркович.

"У період травневих свят курс конвертації валютних накопичень населення повинен бути невигідним. Це традиційна динаміка за багато років", - сказав експерт у коментарі "Сьогодні".

Але деякі експерти тримаються іншої думки.

"Курс долара після травневих свят в Україні трохи зросте. Це пов'язано з тим, що після святкувань економічне життя відновиться і попит на американську валюту знову підвищиться", - вважає економічний експерт Олександр Хмелевський.

Він прогнозує курс на рівні 28,00-28,7 грн за долар.

"Після травневих свят практично всі регіони України вийдуть з червоної зони карантину. Економічне життя активізується. Відповідно зросте попит на іноземну валюту і відновиться девальвація гривні", - сказав експерт.

Основні фактори впливу на гривню на початку травня

За словами фахівців, головними чинниками, від яких залежатиме курс валют в Україні, є: